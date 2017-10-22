ЦСКА - «Зенит»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 14-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом». По словам защитника ЦСКА Виктора Васина, матч ЦСКА - «Зенит» - событие для всего российского футбола.
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А, Березуцкий В, Васин, Щенников, Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Кучаев, Витиньо.
Запасные: Помазун, Игнашевич, Набабкин, Гордюшенко, Миланов, Хосонов, Чалов, Жамалетдинов.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Кришито, Мевля, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес, Ригони, Кокорин, Полоз.
Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Смольников, Терентьев, Новосельцев, Жирков, Нобоа, Шатов, Краневиттер, Дзюба.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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