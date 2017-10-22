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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
15:30 9’ Эвертон 0:0 Арсенал
18:00 сегодня Тоттенхэм -:- Ливерпуль
Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
17:15 сегодня Сельта -:- Атлетико М
21:45 сегодня Реал -:- Эйбар
Италия. Серия А 2017/2018, 9 тур
16:00 сегодня Милан -:- Дженоа
16:00 сегодня Торино -:- Рома
19:00 сегодня Удинезе -:- Ювентус
21:45 сегодня Лацио -:- Кальяри
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 9 тур
15:30 8’ Фейеноорд 0:0 Аякс
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 14 тур
14:00 Идет второй тайм, 80’ Урал 2:0 Ахмат
16:30 сегодня ЦСКА -:- Зенит
19:00 сегодня Анжи -:- Арсенал Т
Россия. ФНЛ 2017/2018, 19 тур
15:00 36’ Спартак-2 1:0 Тюмень
Турция. Супер-Лига 2017/2018, 9 тур
19:30 сегодня Галатасарай -:- Фенербахче
Украина. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
19:30 сегодня Динамо К -:- Шахтер Дн
Франция. Лига 1 2017/2018, 10 тур
18:00 сегодня Труа -:- Лион
22:00 сегодня Марсель -:- ПСЖ
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15:15
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Кейнана Дэвиса0
15:09
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15:00
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14:46
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ЦСКА - «Зенит»: стартовые составы

сегодня, 15:22
ЦСКАЦСКА-:-ЗенитЗенит16:30 Не начался

Стали известны стартовые составы на матч 14-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом». По словам защитника ЦСКА Виктора Васина, матч ЦСКА - «Зенит» - событие для всего российского футбола

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А, Березуцкий В, Васин, Щенников, Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Кучаев, Витиньо.
Запасные: Помазун, Игнашевич, Набабкин, Гордюшенко, Миланов, Хосонов, Чалов, Жамалетдинов.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Кришито, Мевля, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес, Ригони, Кокорин, Полоз.
Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Смольников, Терентьев, Новосельцев, Жирков, Нобоа, Шатов, Краневиттер, Дзюба.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
номер 12 ответил dargo
сегодня в 15:39
dargo:
У Зенита отличный состав - Манчини попал в точку как я мечтал, удачи нашей команде!!
Согласен, состав неплохой. Но я бы поменял Ерохина, вписывается он не очень.
Saang ответил Palex
сегодня в 15:36
Palex:
Есть другие кандидатуры?
Да блин на место Васина хоть кто угодно - бомбардир-привозняк, забивающий Зениту любой частью тела...
dargo
сегодня в 15:36
У Зенита отличный состав - Манчини попал в точку как я мечтал, удачи нашей команде!!
Petergoff
сегодня в 15:32
Удачи нашим клубам,и главное без травм.
Брулин
сегодня в 15:32
Просто интересно, на какой зарплате в цска миланов и набабкин с их донным уровнем. Тот же Спартак похожего Макеева слил
Санчо Панса
сегодня в 15:31
Эх, жаль, что Дзага не успел восстановится к этому классному матчу...Армейцам только удачи и победы!
Sylpheed
сегодня в 15:31
Нус, повоюем!
Palex ответил Saang
сегодня в 15:31
Saang:
Васин, Березуцкие, Игарян - ничему Ганчаренко жизнь не учит...
Есть другие кандидатуры?
Tommy Lee 2
сегодня в 15:30
Сейчас болельщики Спартака проигравшего и тем, и другим конечно оценят.
Saang
сегодня в 15:27
Васин, Березуцкие, Игарян - ничему Ганчаренко жизнь не учит...
Воин666
сегодня в 15:26
Появление Кучаева в основе неожиданно, а всё остальное читаемо. Удачи армейцам!
Беренгар
сегодня в 15:25
Вперёд Зенит! И пускай победит сильнейший!!
sihafazatron
сегодня в 15:23
сложный матч будет для цска, нужны очки! удачи!
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