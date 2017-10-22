Васин: «Встреча ЦСКА и „Зенита“ — событие для российского футбола»

Защитник ЦСКА Виктор Васин накануне матча с «Зенитом» поделился своими ожиданиями.
«Когда встречаются ЦСКА и „Зенит“, это событие для российского футбола. Насколько матч будет ярким, острым, предсказать не берусь, это уже другой момент. Надеюсь снова увидеть полный стадион, прочувствовать крутую атмосферу большого матча», - приводит слова Васина пресс-служба ЦСКА.
Ранее футбольный эксперт Александр Бубнов также поделился ожиданиями перед матчем.
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