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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
14:30 Матч завершен Челси 4:2 Уотфорд
17:00 Матч завершен Хаддерсфилд 2:1 Ман Юнайтед
17:00 Матч завершен Манчестер Сити 3:0 Бернли
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 13 тур
17:00 Матч завершен Барнсли 0:1 Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 9 тур
16:30 Матч завершен Боруссия М 1:5 Байер
16:30 Матч завершен Айнтрахт Ф 2:2 Боруссия Д
19:30 Матч завершен Гамбург 0:1 Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
21:45 сегодня Барселона -:- Малага
Италия. Серия А 2017/2018, 9 тур
21:45 сегодня Наполи -:- Интер
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 14 тур
11:30 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:2 Уфа
14:00 Матч завершен Тосно 1:1 Ростов
16:30 Матч завершен Рубин 0:0 Динамо М
19:00 Матч завершен Спартак М 0:0 Амкар
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14:00 Матч завершен Ротор 2:0 Томь
17:00 Матч завершен Кубань 2:1 Крылья Советов
19:00 Матч завершен Зенит-2 1:2 Волгарь
Франция. Лига 1 2017/2018, 10 тур
18:00 Матч завершен Монако 2:0 Кан
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18:23
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21:00
Сигурдссон: «„Рубин“ будет выкладываться по полной даже для тысячи болельщиков»1
20:58
«Наполи» - «Интер»: стартовые составы17
20:51
«Зенит-2» в концовке матча уступил «Волгарю»1
20:39
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20:38
Тренер «Хаддерсфилда»: «Хорошо сыграли в обороне»1
20:34
Тихонов: «Ответственность за ошибки в обороне лежит на нескольких игроках „Крыльев“»2
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Нули на табло в матче «Спартак» - «Амкар»

сегодня, 20:52
СпартакСпартак0 : 0АмкарАмкарМатч завершен

В поединке 14-го тура РФПЛ «Спартак» и «Амкар» сильнейшего не выявили.

Москва, «Открытие Арена» 

«Спартак» – «Амкар» – 0:0 

«Спартак»: Селихов, Джикия, Таски, Ещенко (Кутепов 53), Комбаров, Глушаков, Фернандо, Попов (Педро Роша 62), Промес, Мельгарехо, Луис Адриано.
Главный тренер: Массимо Каррера.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Конде, Гащенков, Гол (Костюков 63), Баланович (Огуде 89), Эзатолахи, Милькович, Прокофьев (Бодул 71).
Главный тренер: Гаджи Гаджиев.

Предупреждения: Гащенков 65, Идову 85.

Судья: Павел Кукуян.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

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Все комментарии
массакрер ответил zyxel410
сегодня в 21:29
zyxel410:
Вы про наш матч? Чего-то сомневаюсь я про "феерию", думается будет тягомотина на поле.
это точно)
Красно Синий воин ответил Константин Белых
сегодня в 21:29
Константин Белых:
Господа Великие Бомжи! Я понимаю ваш троллинг и т.д. Но я и другие адекватные болелы будут за вас завтра против коней! Любыми путями надо не допустить чтоб ЦСКА еще как нибудь представляло РФ в Лиге Чемпионов! ПОБЕДЫ ЗЕНИТУ!!! А с вами в Москве честно смахнемся! Ибо людям нужно зрелище которое даем мы и вы-а не тот тухляк на который ходят конские болелы! Удачи Питерским!!
Какие клубы приносят РФПЛ больше всего пунктов в Л/Ч?
18. Зенит сезон 13/14- 18.083 14/15- 18.933 15/16 - 21.3 16/17 - 13.84 17/18 - 5.2 Сумма-77.356
36. ЦСКА сезон 13/14- 8.083 14/15 - 9.933 15/16 - 9.3 16/17- 8.84 17/18 - 7.2 Сумма- 43.356
А огорчает на дистанции, конечно же, «спартак» - и сезоны пропускал, и антирекорд заимел и чемпионства не выигрывал 16 лет!
91. спартак сезон 13/14- 3.583 14/15 - 1.933 15/16 - 2.3 16/17 - 2.84 17/18 - 9.2 Сумма- 19.856
вoлгoдoн
сегодня в 21:29
"turist82" помню такого спартача еще лет 6-8 назад.
Динозавр)
массакрер ответил VIC2
сегодня в 21:29
VIC2:
Всё равно Спартак хорош!!! А кому это не нравится, идите лесом...
свой клуб всегда ближе к телу но надо быть обьективным вы сыграли хреново...
747-Псков ответил zyxel410
сегодня в 21:28
zyxel410:
Справедливость заключается в том что не надо выгораживать явного неадеквата, даже если он вроде как свой. А желать смерти футбольной команде может только неадекватный человек.
Обрати внимание я первый написал что он несёт дичь!!! Но стучать на других при этом не замечая подобную же дичь от своих это двулично и низко.. не в этой теме конечно но и среди ваших таких же неадекватов хватает!!! Однако своих вы не замечаете... хотя давно заметил адекватов среди ваших немного увы!
kostjan 58 ответил Константин Белых
сегодня в 21:28
Константин Белых:
Господа Великие Бомжи! Я понимаю ваш троллинг и т.д. Но я и другие адекватные болелы будут за вас завтра против коней! Любыми путями надо не допустить чтоб ЦСКА еще как нибудь представляло РФ в Лиге Чемпионов! ПОБЕДЫ ЗЕНИТУ!!! А с вами в Москве честно смахнемся! Ибо людям нужно зрелище которое даем мы и вы-а не тот тухляк на который ходят конские болелы! Удачи Питерским!!
и то правда))
zyxel410 ответил ABir
сегодня в 21:27
ABir:
Ждём фееричного футбола в завтрашнем матче!
Вы про наш матч? Чего-то сомневаюсь я про "феерию", думается будет тягомотина на поле.
Tepliz
сегодня в 21:27
Интересно кто Глушакова считает игроком с поставленным ударом. Где он этот поставленный удар. Постоянно почему то воробьи разлетаются от его ударов. А из 10 ударов попасть 1 раз в створ это любому по силам. Далее Кутепов, если такие защитники играют у нас в сборной, то извините будет проходной двор. Именно с его ошибки в конце матча нам чуть не забили. С пенальти судить не будем пусть это остается на совести судьи. Да и эксперты разберут момент. С Севильей был фарт здесь нет. Да и Севилья играла совсем в другой футбол в отличии от Амкара.
массакрер ответил turist82
сегодня в 21:27
turist82:
Надеюсь что завтра коняшки соберутся с силами и дрюкнут 51ик
нервный ты какой-то молодой ищо))
Великолепный ответил Константин Белых
сегодня в 21:27
Константин Белых:
Господа Великие Бомжи! Я понимаю ваш троллинг и т.д. Но я и другие адекватные болелы будут за вас завтра против коней! Любыми путями надо не допустить чтоб ЦСКА еще как нибудь представляло РФ в Лиге Чемпионов! ПОБЕДЫ ЗЕНИТУ!!! А с вами в Москве честно смахнемся! Ибо людям нужно зрелище которое даем мы и вы-а не тот тухляк на который ходят конские болелы! Удачи Питерским!!
Это спартак то достойно представляет страну в Еврокубках?

спартак
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
Caniggia
сегодня в 21:27
Амкар молодцы! Пендаль был бы справедливее, но результат и так положительный.
Alexashka ответил Константин Белых
сегодня в 21:27
Э неее. Коней купит абрам и будет им счастье. А вот у вас все печально. Так что лучше вас не подпускать к европе.
Pirkat Zuper
сегодня в 21:27
Судья украл потенциальную победу у Амкара. Если не ставить такие пенальти то какие тогда ставить? Наверное только те что в пользу Спартака.
mangoх12
сегодня в 21:26
VIC2
сегодня в 21:26
Всё равно Спартак хорош!!!
А кому это не нравится, идите лесом...
массакрер ответил Константин Белых
сегодня в 21:26
Константин Белых:
Господа Великие Бомжи! Я понимаю ваш троллинг и т.д. Но я и другие адекватные болелы будут за вас завтра против коней! Любыми путями надо не допустить чтоб ЦСКА еще как нибудь представляло РФ в Лиге Чемпионов! ПОБЕДЫ ЗЕНИТУ!!! А с вами в Москве честно смахнемся! Ибо людям нужно зрелище которое даем мы и вы-а не тот тухляк на который ходят конские болелы! Удачи Питерским!!
повеселил)
nnb199O
сегодня в 21:26
Севилье забили аж 5 голов одну должны были оставит для Амкара.

Спартак такой Спартак..
turist82
сегодня в 21:26
Надеюсь что завтра коняшки соберутся с силами и дрюкнут 51ик
richi ответил kostjan 58
сегодня в 21:26
kostjan 58:
все хотят что бы его команда была лучшей это то понятно.но стоит признать что общий уровень игры даже у лидеров среднинький.а был пендаль или нет-это у нас судьи такие зачастую.печалька(((.
Народный судья народной команде пеналь не поставит.
Aram Yagubyan
сегодня в 21:25
Я надеюсь, что после такого спартачи минимум 5 игр не будут трещать про липовые пенальти Зенита
Великолепный
сегодня в 21:25
Чего там мясные говорили давеча? В погоню пустились за лидерами? Ну - ну!!!
ABir
сегодня в 21:25
Ждём фееричного футбола в завтрашнем матче!
kostjan 58
сегодня в 21:24
все хотят что бы его команда была лучшей это то понятно.но стоит признать что общий уровень игры даже у лидеров среднинький.а был пендаль или нет-это у нас судьи такие зачастую.печалька(((.
richi ответил zyxel410
сегодня в 21:24
zyxel410:
Черт с ними с пенальти, товарищи спартаковцы вы и сейчас не видите, что с Севильей просто дико везло? Ведь тот матч просто был как с "другой планеты", а сегодня мы увидели обычный Спартак , с кучей моментов и отвратительной реализацией. Я это к тому ,что после матча с испанцами слишком много людей вдруг поверило,что такая реализация для Спартака это норма. А оказалось,что норма - это как раз плохая реализация.
zyxel410
Сегодня 21:15
Черт с ними с пенальти, товарищи спартаковцы вы и сейчас не видите, что с Севильей просто дико везло? Ведь тот матч просто был как с "другой планеты", а сегодня мы увидели обычный Спартак , с кучей моментов и отвратительной реализацией. Я это к тому ,что после матча с испанцами слишком много людей вдруг поверило,что такая реализация для Спартака это норма. А оказалось,что норма - это как раз плохая реализация.

----------------------------------------------

Забыл добавить, и с кучей навоза.
вованыч 80 ответил ABir
сегодня в 21:24
ABir:
За то Спартак в хоккей сегодня победил! Все равно итог дня положительный!
Для спартака положительным можно считать любой день,кроме матчей с ЦСКА и с зенитом)))
Aram Yagubyan
сегодня в 21:24
ну не смогла
вoлгoдoн ответил turist82
сегодня в 21:24
turist82:
Я всегда за такую игру презирал Бердыева. И едва ли не молился чтоб этот презренный любитель автобусов в Спартаке не оказался. К счастью этого не случилось
Привет спартач
Константин Белых
сегодня в 21:24
Господа Великие Бомжи! Я понимаю ваш троллинг и т.д. Но я и другие адекватные болелы будут за вас завтра против коней! Любыми путями надо не допустить чтоб ЦСКА еще как нибудь представляло РФ в Лиге Чемпионов! ПОБЕДЫ ЗЕНИТУ!!! А с вами в Москве честно смахнемся! Ибо людям нужно зрелище которое даем мы и вы-а не тот тухляк на который ходят конские болелы! Удачи Питерским!!
zyxel410 ответил 747-Псков
сегодня в 21:24
747-Псков:
Ну и так с 10 коней и бакланов тоже туда смело.. а то не справедлива что-то ага?
Справедливость заключается в том что не надо выгораживать явного неадеквата, даже если он вроде как свой. А желать смерти футбольной команде может только неадекватный человек.
DVOK68 ответил VIC2
сегодня в 21:24
VIC2:
Будем ждать Зе, но ему ещё втягиваться придётся, сразу не заиграет, как раньше, но всё не так плохо и нам жаловаться грех...
Я такого же мнения.
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