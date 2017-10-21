Нули на табло в матче «Спартак» - «Амкар»

В поединке 14-го тура РФПЛ «Спартак» и «Амкар» сильнейшего не выявили.
Москва, «Открытие Арена»
«Спартак» – «Амкар» – 0:0
«Спартак»: Селихов, Джикия, Таски, Ещенко (Кутепов 53), Комбаров, Глушаков, Фернандо, Попов (Педро Роша 62), Промес, Мельгарехо, Луис Адриано.
Главный тренер: Массимо Каррера.
«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Конде, Гащенков, Гол (Костюков 63), Баланович (Огуде 89), Эзатолахи, Милькович, Прокофьев (Бодул 71).
Главный тренер: Гаджи Гаджиев.
Предупреждения: Гащенков 65, Идову 85.
Судья: Павел Кукуян.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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