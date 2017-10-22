ЦСКА потроллил «Зенит»

ЦСКА подшутил над «Зенитом» перед матчем 14-го тура РФПЛ между командами, обыграв историю с бакланами, которые, по словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, «своими мощными клювами разрушают цельность защитной пленки» на крыше стадиона «Крестовский».

На канале «армейцев» в сети Youtube появилось видео, на котором отец с сыном гуляют по зоопарку. В одном из эпизодов внимание ребенка привлекает баклан.

Сын спрашивает у отца: «А что это за птицы?» Тот отвечает: «Бакланы. Они живут на море, на берегах рек, даже на болотах. Портят футбольные стадионы». «А наш стадион они тоже испортят?» - не унимается сын. «Нет, наш не испортят – они коней боятся», - ставит точку в беседе отец, доставая из рюкзака шарфы болельщиков ЦСКА.

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