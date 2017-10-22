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ЦСКА потроллил «Зенит»

сегодня, 08:23
ЦСКАЦСКА-:-ЗенитЗенит16:30 Не начался

ЦСКА подшутил над «Зенитом» перед матчем 14-го тура РФПЛ между командами, обыграв историю с бакланами, которые, по словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, «своими мощными клювами разрушают цельность защитной пленки» на крыше стадиона «Крестовский».

На канале «армейцев» в сети Youtube появилось видео, на котором отец с сыном гуляют по зоопарку. В одном из эпизодов внимание ребенка привлекает баклан.

Сын спрашивает у отца: «А что это за птицы?» Тот отвечает: «Бакланы. Они живут на море, на берегах рек, даже на болотах. Портят футбольные стадионы». «А наш стадион они тоже испортят?» - не унимается сын. «Нет, наш не испортят – они коней боятся», - ставит точку в беседе отец, доставая из рюкзака шарфы болельщиков ЦСКА. 

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Все комментарии
Jeck Denielse
сегодня в 09:32
В среду ролик смешней был....1,5 часа....
Сегодня вечером продолжение....
"Базель -2"....или "Вилков против бакланов.Сага"...
VIPded
сегодня в 09:31
Троллить после игры основания должны быть... Удачи ЦСКА!!!
Котэ-каратэ
сегодня в 09:31
    ОлегаТэ ответил Klassе
    сегодня в 09:28
    Klassе:
    Ну а что касается матча, то игра будет равна, ибо играют два .....
    Вчера в Москве игра была равна, только вот вот "зарифмована" была только команда хозяев, даже помощь 12-го игрока не спасла...
    =D =D =D
    ziga-zaga
    сегодня в 09:27
    мда.фантазия страдает напрочь.будем посмотреть
    ОлегаТэ
    сегодня в 09:24
    Знатно, ЗАЧЁТ!!! =D =D =D
    Kuprin
    сегодня в 09:16
    Ну это не потролили, а вполне дружеский добрый ролик.
    Пусть победит сильнейший!
    Klassе
    сегодня в 09:15
    Ну а что касается матча, то игра будет равна, ибо играют два .....
    Klassе
    сегодня в 09:14
      cska plus
      сегодня в 09:06
      ЛОппа и Казанского не видели?
      Живанильда
      сегодня в 09:01
      Баклан лошадку не обидит.
      Гус Пойет
      сегодня в 09:00
      По меркам соккера уровень троллинга весьма примитивный
      AntiherQ1488
      сегодня в 08:47
      А кони свою игру потроллить не хотят? Как бы я не ненавидел проект, у коней, очень мало шансов.
      Байкал-38
      сегодня в 08:46
      Вот только не в нынешнем состоянии так троллить армейцам! На деле всё наоборот!
      Котэ-каратэ ответил parallels
      сегодня в 08:39
      parallels:
      в марте поинтереснее было https://www.youtube.com/watch?v=9o_HLarXnCk
      а по итогу вылилось в позорнейшую игру с 0 ударов створ ворот.
      parallels
      сегодня в 08:35
      в марте поинтереснее было
      Moskwich
      сегодня в 08:31
      Смеётся тот, кто смеётся последним.Ролик неплохой, но, надеюсь, посмеёмся после Матча.
      nikolah
      сегодня в 08:31
      Ну такое ))
      Ministri Krasnodar
      сегодня в 08:29
      А Зенит потроллит ЦСКА на поле
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