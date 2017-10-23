Неймар: «В меня бросали багеты, апельсиновый сок, колу. Я мог перекусить прямо на поле!»

Нападающий ПСЖ Неймар рассказал об эпизоде, случившемся во время матча с «Марселем», когда болельщики соперника закидали его посторонними предметами:

«Чего в меня только фанаты не бросали: багеты, апельсиновый сок, колу. Я мог перекусить прямо на поле! Конечно, это не футбол. Происходит это в Кубке Либертадорес или здесь — такого не должно быть нигде. Всё равно что вы придете в ресторан и начнете колоть повара ножом и вилкой.

Нет, меня это не выбило из колеи, я сохранял спокойствие. В футболе видел вещи и похуже».

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