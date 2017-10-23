Шевченко взял вину за непопадание сборной Украины на ЧМ-2018 на себя

Сборная Украины не смогла обыграть хорватов и лишилась шансов попасть на чемпионат мира в России. Главный тренер украинской команды Андрей Шевченко взял вину на себя:

«Да, мы не попали на чемпионат мира. Вся ответственность за это лежит на мне. Но мы до последнего всерьез боролись за выход из группы – то есть, многое делаем правильно.

У меня есть цифры, которые говорят о том, что Украина занимает второе место после Хорватии по всем статистическим показателям. Также мы занимаем первое место по созданным моментам и ударам, но едва ли не последнее – по реализации. Мы создаем моменты, но их не реализуем».

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