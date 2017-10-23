Балаге: «„Барселона“ зимой предложит около 80 млн евро за Коутиньо»

Известный испанский журналист Гильем Балаге поделился инсайдами касательно трансферной саги вокруг полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, которого хочет видеть в своих рядах «Барселона».

«Многие люди согласятся с тем, что „Ливерпуль“ не продаст Коутиньо в январе, но „Барселона“ все равно попытается. Они предложат за бразильца зимой порядка 80 млн евро. „Барселона“ по-прежнему полагает, что Коутиньо сможет заменить Неймара. Так что „блаугранас“ предложат 80 млн и будут наблюдать за реакцией „Ливерпуля“».

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