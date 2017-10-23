Гиггз заявил о готовности возглавить «Лестер» или «Эвертон»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз сообщил, что заинтересован в работе с «Лестером» или «Эвертоном». Напомним, что «Лестер» накануне отправил в отставку Крейга Шекспира, «Эвертон» расстался с Рональдом Куманом.

«„Лестер“ был чемпионом два сезона назад, „Эвертон“ — фантастический клуб с фантастической историей. Это те клубы, с которыми я хотел бы поработать. Но я прекрасно понимаю, что есть много тренеров, которые готовы принять эти клубы», - сказал Гиггз.

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