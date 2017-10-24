Гиггз: «Не надо списывать Линделефа»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз выступил в защиту оборонца команды Виктора Линделефа, который неуверенно отыграл в последнем матче АПЛ с «Хаддерсфилдом» (1:2).

«Линделеф - один из тех футболистов, на которого обрушилось много критики в последнее время, но, конечно, его не стоит списывать.

Некоторые игроки, которые приезжают в АПЛ, сразу начинают выступать уверенно, другим же нужно время. Так было с Эвра, Стамом, Видичем. Им потребовалось около года, но все они в итоге стали невероятными футболистами.

Команда выигрывает и проигрывает вместе, нельзя вешать всех собак на одного футболиста, который к тому же еще и нерегулярно выходит на поле. Линделеф просто должен пройти через это».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте