Роналду: «Я очень рад, это великий момент для меня»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал тот факт, что он стал лучшим футболистом 2017 года по версии ФИФА.

«Большое спасибо, что голосовали за меня. Хочу упомянуть Лео Месси и Неймара, которые тоже присутствуют здесь. Болельщики „Реала“, мои партнеры по команде, тренер - все они поддерживали меня в течение года.

Я очень рад, это великий момент для меня. Знаю, что у меня есть поклонники во всем мире, и ценю это. Здорово, что нахожусь здесь, рядом с великими футболистами. Я так счастлив, ребята. Спасибо и спокойной ночи».

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