Буффон: «Это большая честь для меня получить награду в таком возрасте»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал тот факт, что он стал лучшим голкипером 2017 года по версии ФИФА.

«Это большая честь для меня получить награду в таком возрасте. Хочу поблагодарить клуб, тренера и своих партнеров по команде. Благодарю всех, кто голосовал за меня. Минувший сезон был фантастическим для „Ювентуса“», - сказал Буффон.

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