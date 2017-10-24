Буффон: «Это большая честь для меня получить награду в таком возрасте»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал тот факт, что он стал лучшим голкипером 2017 года по версии ФИФА.
«Это большая честь для меня получить награду в таком возрасте. Хочу поблагодарить клуб, тренера и своих партнеров по команде. Благодарю всех, кто голосовал за меня. Минувший сезон был фантастическим для „Ювентуса“», - сказал Буффон.
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Но будем честными,у Нойера травма была,а де Хеа с Ман Юнайтед разбирался и не играл чуть ли полгода!
Но Буффон заслужил,благодаря ему Юве играл в финале ЛЧ,ну и дибала немного поучавствовал)))
Но будем честными,у Нойера травма была,а де Хеа с Ман Юнайтед разбирался и не играл чуть ли полгода!
Но Буффон заслужил,благодаря ему Юве играл в финале ЛЧ,ну и дибала немного поучавствовал)))