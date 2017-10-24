Марадона – Кейну: «Не нужно всегда бить в ближний угол. Бей иногда и в дальний»

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона во время встречи с голкипером «Тоттенхэма» Уго Льорисом и нападающим «шпор» Харри Кейном посоветовал последнему быть менее предсказуемым для вратарей:

«У Почеттино есть настоящие две опоры в команде: Льорис всё ловит, а Кейн всё забивает.

Харри, не нужно всегда бить в ближний угол. Бей иногда и в дальний. Знаешь, почему? Вратари постоянно наблюдают за тобой по телевизору. Так что в следующий раз бей в дальний!»

Ранее знаменитый баскетболист Коби Брайант выразил мнение, что в будущем Кейн сможет играть на уровне Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

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