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Вальверде: «Роналду - лучший? Это личное мнение Зидана»

сегодня, 23:01

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал высказывание рулевого «Реала» Зинедина Зидана, который назвал форварда «сливочных» Криштиану Роналду лучшим футболистом своего поколения.

«Это просто личное мнение Зидана. Что я еще могу сказать?»

На вопрос о том, заслуживает ли Роналду награду лучшему игроку года, Вальверде лаконично ответил: «Не знаю».

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Все комментарии
Serge Boykov
сегодня в 23:20
Конечно заслуживает! Лигу чемпионов выйграл,за сборную играет успешно,голов забил кучу,передач тоже кучу отдал...кому если не ему? Месси тот сезон не очень провёл,вроде травма была,не помню.Неймар точно не заслуживает!
Буффон и Дибала тот сезон лучше провели,чем вся барса...
Кейн ещё был не плох!
Lazio-Kiev ответил Ronаldо
сегодня в 23:15
Ronаldо:
В тебе говорят гейские наклонности)) Осторожно парень,армия слабозадых итак кишит глорами барси..
Вот , первый проявился)
Ronаldо ответил Lazio-Kiev
сегодня в 23:13
    Lazio-Kiev
    сегодня в 23:09
    О КриРо будут вспоминать , как об Оуэне - недолго и с напрягом. А Месси , это живая легенда , уровня Марадоны и Круиффа. И отсутствие титулов на уровне сборной говорит лишь о том, что футбол это командная игра, а не пинг-понг. Хотя, надо признать внешне Кристиан гораздо привлекательней Леонеля. По видимому, это и есть главная причина обожания определенной части мужской аудитории сайта.)
    susanin ultrazenith
    сегодня в 23:09
    Всё равно лучший - Месси!
    ману дель мораль
    сегодня в 23:08
    А что ты можешь сказать?)
    Что гном лучше?
    ахахахаха
    Ronаldо
    сегодня в 23:05
    Не знает? А кто знает? Или боится мессю,что не заметил этот год у Роналду лучше,чем у других?😂😂😂
    iglxxx
    сегодня в 23:04
    Конечно РОН лучший!
    Ronаldо
    сегодня в 23:04
    У барси свой мир,нормальным его не понять..)
    Гражданиннн
    сегодня в 23:04
    Естественно в данной момент Кристина лучший. гном пусть попробует играть в какой нибудь другом чемпионате, кроме Лалиги
    raulmadrid_007
    сегодня в 23:04
    Этот физрук хоть имеет сам свое мнение - или Месси ему подзатыльниками указывает на ошибки при тренировках))
    Ronаldо
    сегодня в 23:03
    Ну опередил мессю во всем-5 ЗМ с двумя разными клубами,Евро со сборной..
    FCRM1
    сегодня в 23:03
    Зидан сегодня получил награду лучшему тренеру мира, люди согласятся с таким уважаемым человеком, но никак не с этим ноунеймом
    Lionel Messi-10
    сегодня в 23:03
    Вальверде ответил на вопрос журналиста , а не прокомментировал мнение Зидана.
    cevin cigan
    сегодня в 23:02
    Это признали во всём прогрессивном Мире!!!
    Ronаldо
    сегодня в 23:02
    А че он может сказать? У них в контракте прописано кричать мессю лучший,даже если сезон провальный))
    M.S.
    сегодня в 23:02
    Вальверде тренер? Это личное мнение Бартомеу.
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