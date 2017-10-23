Вальверде: «Роналду - лучший? Это личное мнение Зидана»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал высказывание рулевого «Реала» Зинедина Зидана, который назвал форварда «сливочных» Криштиану Роналду лучшим футболистом своего поколения.
«Это просто личное мнение Зидана. Что я еще могу сказать?»
На вопрос о том, заслуживает ли Роналду награду лучшему игроку года, Вальверде лаконично ответил: «Не знаю».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Буффон и Дибала тот сезон лучше провели,чем вся барса...
Кейн ещё был не плох!
Буффон и Дибала тот сезон лучше провели,чем вся барса...
Кейн ещё был не плох!
Что гном лучше?
ахахахаха
Что гном лучше?
ахахахаха