Бонуччи: «Я непреднамеренно ударил Рози локтем»

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи прокомментировал свою двухматчевую дисквалификацию за удар локтем по лицу защитника «Дженоа» Алеандро Рози во время последнего матча между командами (0:0).

«Хотел бы попросить прощения за случившееся. Я не хотел причинить Рози боль, а просто пытался избавиться от его опеки, но случилось так, как случилось. Это был непреднамеренный удар. Я извинился перед Рози после матча и очень сожалею.

Принимаю решение о дисквалификации. Жаль, что пропущу игру с „Ювентусом“, но, видимо, такова судьба. Я использую это свободное от матчей время максимально продуктивно, чтобы вернуться в наилучшем состоянии».

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