Зидан поблагодарил игроков «Реала» во время получения награды лучшему тренеру года

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан во время получения награды лучшему тренеру года по версии ФИФА поблагодарил игроков «сливочных», без которых этой победы не было бы. На приз также претендовали итальянцы Антонио Конте и Массимилиано Аллегри.

«Конте и Аллегри тоже заслужили этот приз.

Спасибо моим игрокам, эта награда также ваша. Сегодня выиграл я, но заслуга в этом ваша. Спасибо руководству „Реала“, давшему мне возможность тренировать этих игроков. Благодарю всех футболистов: Роналду, Модрича, Рамоса, Крооса, Марсело и всех остальных».

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