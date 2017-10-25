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Вальверде похвалил Хосе Арнаиса после матча с «Мурсией»

сегодня, 05:31
МурсияМурсия0 : 3БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Мурсией» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании (3:0), отдельно отметив игру вингера сине-гранатовых Хосе Арнаиса, отличившегося голом в дебютном матче за каталонский клуб:

«Это игрок, который уверен в себе, и у которого есть цель. Я верил, что он поможет нам в этом матче, и что им (Прим. – игрокам „Барселоны Б“) было бы полезно принять участие в такой игре. У Хосе мощный удар, он забил отличный гол. Это был его первый шаг.

Это была типичная кубковая игра. Соперники проявили большой энтузиазм. В первом тайме всё было не так радужно, но во втором мы забили им ещё два мяча. Соперник отрезками показывал хорошую игру, но я рад, что наша команда одержала победу в дебютном матче для некоторых ребят из „Барселоны Б“. Нам нужно продолжать в том же духе».

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