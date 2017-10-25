Билич: «Встреча с игроками прошла очень позитивно»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич остался доволен встречей с игроками, на которой обсуждалось текущее положение дел в команде. Напомним, после разгромного поражения от «Брайтона» в 10-м туре АПЛ (0:3) появилась информация о том, что хорватскому специалисту дали два матча на исправление ситуации.

«Сначала у меня была встреча с Марком [Ноблом] (Прим. – капитаном „Вест Хэма“), а затем мы пообщались с игроками, и я нахожу эту встречу очень позитивной. Мы все понимаем, в какой ситуации находимся. Всё серьёзно. Нам нужно улучшить игру и набирать очки, особенно дома.

В сентябре у нас уже был сбой, но мы продолжали упорно работать, и будем делать это и дальше. У меня нет никаких оснований полагать, что в этом аспекте что-либо изменилось. Я должен вести команду вперёд и как можно скорее улучшить нашу игру», — подчеркнул Билич.

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