Агент: «Между „Динамо“ и Ташаевым ведутся переговоры о продлении контракта»

Алан Агузаров - агент полузащитника «Динамо» Александра Ташаева, поведал о том, что клуб и игрок уже обсуждают возможность продления сотрудничества. Нынешний контракт 23-летнего игрока с москвичами рассчитан до лета 2018 года.

«„Динамо“ уже вышло на нас (с предложением), переговоры ведутся. У Саши есть принципиальная позиция - он хочет остаться в клубе. Думаю, к зиме этот вопрос либо решится, либо нет.

Не буду скрывать, что к Ташаеву имеется интерес не только в России - он обладает большим количеством хороших качеств для футболиста, у него хороший возраст, российский паспорт. Но приоритет у Ташаева - остаться в „Динамо“ и помогать клубу в дальнейшем, хотя предложения у него имеются».

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