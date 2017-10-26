Григорян: «Из „Арарата“ я ухожу с чистой совестью»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Как долго «Локомотив» продержится на первом месте в РФПЛ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Кубок Либертадорес
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Россия. Премьер-Лига U21
Испания. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейда -:- Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ФуэнлабрадаФуэнлабрада -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол
Россия. Молодежное первенство 2017/2018, 15 тур
14:00 52’ Логотип футбольный клуб Арсенал Т (мол) (Тула)Арсенал Т (мол) 1:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол)
  • Главные новости
  • Все новости
12:01
«Барселона» готова сменить название стадиона за €340 млн74
11:02
«Ювентус» повторил рекорд 66-летней давности, забив 31 гол в десяти первых турах Серии А12
10:51
Хомуха: «Слова Путина о легионерах в „Зените“? Абсолютно уместное и оправданное замечание»82
09:44
Глушаков: «„Зенит“ звал к себе трижды, просто мне не нравятся голубые цвета»233
08:36
В. Денисов: «„Спартаку“ — Кубок, „Локомотиву“ — чемпионат? Я за подобную рокировку»97
14:55
Рио Фердинанд: «Кейн - талисман „Тоттенхэма“. Его некем заменить»1
14:46
Дерби Италии «Милан» - «Ювентус» рассудит Паоло Валери10
14:38
Священник попросил у Пике футболку, сказав, что Испания его любит3
14:29
Балотелли ждет вызова в сборную Италии5
14:13
Мбаппе: «Неймар для меня как старший брат»5
14:12
В день матча «Рубин» - «Крылья Советов» было задержано 13 болельщиков самарского клуба7
14:00
УЕФА не решил, когда определится место проведения матча открытия Евро-20206
13:57
В Сети опубликовали фото официального мяча ЧМ-201822
13:51
Сунесс: «„Эвертон“ должен оставить Ансворта на посту главного тренера»4
13:45
Расходы Подмосковья на ЧМ-2018 увеличились на 137 млн рублей0
13:41
«Реал Мадрид» нацелен на покупку Алдервейрелда8
13:30
Хавбек «Ромы» Карсдорп порвал «кресты»3
13:21
«Бетис» будет располагать рекордным бюджетом во время зимнего трансферного окна4
13:20
Кавани мог перейти в «Реал Мадрид» в 2007 году3
13:10
«Севастополь» получит финансовую поддержку3
13:09
Газзаев: «Я против приглашения иностранных тренеров в наши клубы и сборные»15
13:01
Пути Григоряна и «Арарата» разошлись17
12:55
Иванович готов стать доставщиком пиццы в рамках благотворительного проекта6
12:44
Вальверде: «Матч против „Атлетика“ будет для меня эмоциональным»3
12:39
Берлускони намерен обратно выкупить «Милан»11

Григорян: «Из „Арарата“ я ухожу с чистой совестью»

сегодня, 14:21

Бывший тренер московского «Арарата» Александр Григорян рассказал о причинах, вынудивших его покинуть клуб:

«Я принял решение покинуть пост главного тренера ФК „Арарат“. Дело в том, что изначально у нас была договоренность, что я помогу команде добиться результата в первом круге. Я со своей задачей справился на 100 процентов. Это можно судить по турнирной таблице, где „Арарат“ уверенно лидирует с 12-очковым отрывом от ближайших преследователей.

Теперь я планирую развиваться и двигаться дальше. Благодарю футболистов, без кропотливого труда которых успех был бы невозможен. Я всегда находил понимание и чувствовал поддержку руководства клуба. Огромное спасибо и болельщикам, которые на каждом матче горячо поддерживали меня и „Арарат“. Я ухожу с чистой совестью, хорошим результатом, работа в „Арарате“ была яркой и прекрасной историей».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
311
сегодня в 15:01
Петух горный!)
Dominators
сегодня в 14:57
Я ухожу с чистой совестью, хорошим результатом, работа в „Арарате“ была яркой и прекрасной историей».
У чекиста всегда должны быть , - **холодная голова , горячее сердце и чистые руки .**
Адвокат 76
сегодня в 14:28
Сказал как будто весь первый круг руководил командой и заслуга в первом месте его одна, понятно что причина ухода совсем другая.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:28
НУ КРАСАУЧЕГ !
СТЕЙК
сегодня в 14:25
В ДОМ2 ТЕПЕРЬ МОЖНО СХОДИТЬ
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100