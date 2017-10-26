Григорян: «Из „Арарата“ я ухожу с чистой совестью»

Бывший тренер московского «Арарата» Александр Григорян рассказал о причинах, вынудивших его покинуть клуб:

«Я принял решение покинуть пост главного тренера ФК „Арарат“. Дело в том, что изначально у нас была договоренность, что я помогу команде добиться результата в первом круге. Я со своей задачей справился на 100 процентов. Это можно судить по турнирной таблице, где „Арарат“ уверенно лидирует с 12-очковым отрывом от ближайших преследователей.

Теперь я планирую развиваться и двигаться дальше. Благодарю футболистов, без кропотливого труда которых успех был бы невозможен. Я всегда находил понимание и чувствовал поддержку руководства клуба. Огромное спасибо и болельщикам, которые на каждом матче горячо поддерживали меня и „Арарат“. Я ухожу с чистой совестью, хорошим результатом, работа в „Арарате“ была яркой и прекрасной историей».

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