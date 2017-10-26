Глушаков: «„Зенит“ звал к себе трижды, просто мне не нравятся голубые цвета»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, что «Зенит» приглашал его к себе трижды:

«В Петербург меня приглашали три раза. В 2009 году — тогда я только начал выходить в стартовом составе „Локомотива“, уходить не было смысла. Еще одна попытка в 2011-м, но главный тренер Жозе Коусейру попросил не бросать команду — мы играли в Лиге Европы и дошли до 1/16 финала. А в 2013 году параллельно поступило предложение от „Спартака“, а там уже и не было сомнений, что я выберу.

Я критично настроен? Нет, конечно. Просто голубые цвета не нравятся (смеется). А против города ничего не имею. Но приезжаю туда только на игры. Иногда с Витей Файзулиным созваниваемся, приглашает в гости. Но как бы я ни хотел — времени нет. Дай Бог, вызовут в сборную — приеду на игру с Испанией».

Также Глушаков рассказал о своем отношении к Кубку России.

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