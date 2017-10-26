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Глушаков: «„Зенит“ звал к себе трижды, просто мне не нравятся голубые цвета»

сегодня, 09:44

Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, что «Зенит» приглашал его к себе трижды:

«В Петербург меня приглашали три раза. В 2009 году — тогда я только начал выходить в стартовом составе „Локомотива“, уходить не было смысла. Еще одна попытка в 2011-м, но главный тренер Жозе Коусейру попросил не бросать команду — мы играли в Лиге Европы и дошли до 1/16 финала. А в 2013 году параллельно поступило предложение от „Спартака“, а там уже и не было сомнений, что я выберу.

Я критично настроен? Нет, конечно. Просто голубые цвета не нравятся (смеется). А против города ничего не имею. Но приезжаю туда только на игры. Иногда с Витей Файзулиным созваниваемся, приглашает в гости. Но как бы я ни хотел — времени нет. Дай Бог, вызовут в сборную — приеду на игру с Испанией».

Также Глушаков рассказал о своем отношении к Кубку России.

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Все комментарии
drug01
сегодня в 10:34
Казанский проснулся , а вчера голос не подавал после кубка!!!!! Глушаков только красный он даже в бане не отмоется!!!!
Vadik
сегодня в 10:31
Да ладно) Интересно, какие ещё цвета он не любит?
Сергей Зенитов
сегодня в 10:31
Совместные уколы двух команд это нормально, в Италии это вообще в порядки вещей, в Испании между Реалом и Барсой вообще война! В Англии это зашло через чур далеко что, порой не хотят играть друг с другом в Сборной, но это не точно!
Казанский ответил Мяучелo
сегодня в 10:30
Мяучелo:
Это наверное ядрёный какой-то боярышник, который только прапорщики в запасе навроде Дмитрия рискуют употреблять!)
Секретная разработка МО похоже))
Казанский ответил cska plus
сегодня в 10:29
cska plus:
А в твоём ауле картоха растёт?
Димон,ну зачем нервничаешь?Женя зарплату на три месяца задерживает?((
Académica de Coimbra ответил Суеверный
сегодня в 10:29
Суеверный:
Ну и дела... Глушакову нравится бело красное небо и не нравится вид на Землю из космоса ("голубая планета")... Он точно не художник Левитан Исаак Ильич. Мастер различал только зеленого около 300-т оттенков.
Разницу между словами "цветА" и "цвет" различаешь, философ?
Мяучелo ответил Казанский
сегодня в 10:29
Казанский:
Шо за армейский напиток?))
Это наверное ядрёный какой-то боярышник, который только прапорщики в запасе навроде Дмитрия рискуют употреблять!)
Jeck Denielse
сегодня в 10:28
Ещё его 3 раза звала Барселона....2 раза Реал...и месяц назад ПСЖ.........

Но потом он проснулся....под крики "Денис тащи ещё фляги,самогон разливать некуда"........
Казанский ответил cska plus
сегодня в 10:28
cska plus:
Я точно знаю как тебя зовут, наверное Насреддин а для нас написал Николай, не хорошо так поступать.
Ну как не тебе,офицеру секретного и таинственного ВСР,о всем знать.На борматухе гадаешь?)))
cska plus ответил Казанский
сегодня в 10:28
Казанский:
Микола у тебя на соседнем дворе картоху до сих пор копает)))Поговори с Евгением,попроси за сира
А в твоём ауле картоха растёт?
Морозовский
сегодня в 10:27
Ещё в 13-м году "зеня" Глушакова мечтала засадить лавку шлифовать!
Zimmer
сегодня в 10:27
К чему он это сказал?
cska plus ответил Казанский
сегодня в 10:27
Казанский:
Микола у тебя на соседнем дворе картоху до сих пор копает)))Поговори с Евгением,попроси за сира
Я точно знаю как тебя зовут, наверное Насреддин а для нас написал Николай, не хорошо так поступать.
Казанский ответил cska plus
сегодня в 10:26
cska plus:
Дениске давно пора завязывать пить барматуху.
Шо за армейский напиток?))
Killabyte
сегодня в 10:26
А в баньке париться с молодыми чернымм пареньками значит нравится)
Суеверный
сегодня в 10:26
Ну и дела... Глушакову нравится бело красное небо и не нравится вид на Землю из космоса ("голубая планета")... Он точно не художник Левитан Исаак Ильич. Мастер различал только зеленого около 300-т оттенков.
Т34
сегодня в 10:25
Да вы, батенька Глушаков, расист, голубые цвета ему видишь ли не нравятся!
Почти по-зенитовски, у них черного, а в твоих цветах не должно быть голубого.
Казанский ответил cska plus
сегодня в 10:25
cska plus:
Микола, у тебя, что со вчерашнего дня полыхает?
Микола у тебя на соседнем дворе картоху до сих пор копает)))Поговори с Евгением,попроси за сира
Дмитрий Аександров
сегодня в 10:23
Да зашейте уже кто-нибудь рот этому болтуну.
Лучше бы так играл, как болтает - в каждом матче косячит.
cska plus
сегодня в 10:22
Дениске давно пора завязывать пить барматуху.
cska.78
сегодня в 10:20
Какой позорный балабол этот губошлеп! В видео на вопрос Зенит или спартак четко сказал Зенит, а спартак ненавидит :)))
cska plus ответил Казанский
сегодня в 10:19
Казанский:
А почему не охранником в Бизнес-центр на Песчаной,2?Димон говорит,что работы мало,т.к. клиентов нет и времени полно,бесплатный вай-фай и Гинера в окошко будки видно))Правда туда берут лишь бывших офицеров ВСР...
Микола, у тебя, что со вчерашнего дня полыхает?
Académica de Coimbra ответил Казанский
сегодня в 10:19
Казанский:
А почему не охранником в Бизнес-центр на Песчаной,2?Димон говорит,что работы мало,т.к. клиентов нет и времени полно,бесплатный вай-фай и Гинера в окошко будки видно))Правда туда берут лишь бывших офицеров ВСР...
Или с ЦАХАЛа.
Мяучелo
сегодня в 10:19
Что прикалывает, так это когда бакланоиды с конями ожидаемо кидают заезженное видео с Глушаком, где он чуть ли не смеясь говорит что он ненавидит Спартак XDD

Это капец как остроумно XDDDDDD
1asss
сегодня в 10:19
совсем спился парень
sir-5 ответил Académica de Coimbra
сегодня в 10:18
Académica de Coimbra:
Ну газпромнефть - это ж ваши социально близкие, как урки коммунякам в совке.
Я вот коммуняка из совка,но ни одного спартаковского урки у меня в друзьях не было.Братан,почему ты мне сразу не написал,что ты либераст? Я бы вообще не стал с тобой сокровенным делиться.Ты пока тут,сидя в офисе,поболтай без меня,поскольку мне по-стариковски погулять надо,хлебушка купить,туда-сюда...Потом я подойду и ты мне ещё что-нибудь духоподъёмное,типа "Спартак"-экс-чемпион"!,расскажешь.О,тут банкрот казаноид вылез,привет ему от меня и поздравления со вчерашней феерической игрой.
cska plus
сегодня в 10:18
Ахахах! Позорник! Или напомнить про "НЕНАВИЖУ СПАРТАК"? Глушаку в любой другой клуб дорога закрыта, может быть только в Туле примут.
ALEX26659
сегодня в 10:17
дзюба с детства мечтал о голубых...цветах,газпром мечты сбываются
Казанский ответил sir-5
сегодня в 10:17
sir-5:
Да,перешёл в Газпромнефть,а то у Лукойла от шлангов вай-фай отключили.Спросил почему,отвечают :Проблемы банка "Открытие",крах АФК "Система" и агентурные данные о том,что Алекперов готов продать Лукойл.Ну ты понимаешь масштабы"грозящей катастрофы".
А почему не охранником в Бизнес-центр на Песчаной,2?Димон говорит,что работы мало,т.к. клиентов нет и времени полно,бесплатный вай-фай и Гинера в окошко будки видно))Правда туда берут лишь бывших офицеров ВСР...
sir_Alex
сегодня в 10:16
sir-5

Разочарую, но мне не нравится оранжевый цвет, хе-хе!
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