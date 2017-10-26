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Хомуха: «Слова Путина о легионерах в „Зените“? Абсолютно уместное и оправданное замечание»

сегодня, 10:51

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился мнением об игре «сине-бело-голубых» в этом сезоне:

«Играет ли „Зенит“ успешней на двух фронтах? Я бы не стал делать столь категоричные заявления, потому что, имея два полноценных состава, команда должна играть еще успешней и отрыв в чемпионате иметь более существенный. Думаю, что в Лиге Европы команда справится с задачей выйти в плей-офф, а вот дальше всё будет зависеть от того, какие соперники попадутся.

На сегодняшний день побороться за победу в Лиге Европы питерцы вряд ли смогут. Пока нет необходимых взаимодействий. Мы это видим как в чемпионате, так и в еврокубках. Когда идет большая ротация, не всегда получается очень хорошо. Команда выбывает из Кубка России и проигрывает соперникам, которые ведут борьбу за выживание.

Пять аргентинцев — это клубный вектор развития. Но, на мой взгляд, явный перебор. Хотелось бы видеть в „Зените“ больше питерских, а их - ограниченное количество. Да, Кузяев прошел систему „Зенита“, но его одного явно недостаточно. Даже с точки зрения посещения матчей болельщиками. Лучше смотреть на тех игроков, которых вырастил сам клуб, чем на большое количество легионеров. Учитывая, какая сейчас инфраструктура у Академии и какие возможности есть у „Зенита“, удивляет отсутствие местных воспитанников. „Зениту“, в отличие от ЦСКА, в этом плане нечем похвастаться.

Заявление президента России о большом количестве легионеров в составе „Зенита“? Да, это было абсолютно уместное и оправданное замечание. Тем не менее, в Лиге Европы лимита нет на легионеров…»

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Все комментарии
zyxel410 ответил RDeanW
сегодня в 12:01
RDeanW:
суть в чем. либо мы отказываемся от всего западного, ужесточаем лимит, ставим русских тренеров и заставляем каждый клуб играть только своими воспитанниками, скорее всего получаем несколько неплохих игроков и возвращаем сборную до образца 2008 (не сомневаюсь в этом почему-то), но имеем чемпионат уровня голландии и абсолютно неконкурентный в европе клубный футбол, либо довольствуемся тем, что есть. выбор невелик
Во-первых, если все будут играть своими воспитанниками,то чемпионат быстро и очень весело сократится,то пяти-семи команд. Во-вторых, мы получим куда больше "паспортистов", чем сейчас. Третье. За двенадцать лет лимита мы не получили ни одного игрока,играющего на стабильно высоком уровне.А было и финансирование и пример от достаточно неплохих легионеров.С чего вдруг они,хорошие игроки, появятся если убрать пример в виде легионеров?
Всегда здоровая конкуренция была двигателем прогресса. Если молодой игрок, тем более свой, сможет доказать что он не хуже какого-нибудь легионера,то никто не будет тянуть сюда легионеров.
Vladimir2012 ответил zyxel410
сегодня в 12:01
zyxel410:
Мы с вами пишем о разном. Вы говорите,что мальчонкам некуда пойти, я говорю о том что мальчонки сами играют очень посредственно и поэтому они не востребованы в клубах первой пятерки. Как только появится условный Месси, за него драться будут, вот только что-то они не появляются. Плюс не забывайте, что выпускается их из академий очень много, такого количества игроков РФПЛ вместе с ФНЛ не способны "переварить".
Значит за Бугром правильно создаются условия для развития футбола, есть хорошие спецы в этом деле. У них же не из 100 человек выпуск. Кто то играет, а кто то уходит. Почему в Зените заиграл Кокорин при Манчини , а при другом не играл? Значит дело в специалистах.
sir_Alex
сегодня в 11:58
Ещё бы он не согласился! Кровавая гебня не дремлет)))
mat73
сегодня в 11:57
Если бы все слушали и слушались президента..
zyxel410 ответил Vladimir2012
сегодня в 11:56
Vladimir2012:
Ответ ниже, просто ошибся.
Мы с вами пишем о разном. Вы говорите,что мальчонкам некуда пойти, я говорю о том что мальчонки сами играют очень посредственно и поэтому они не востребованы в клубах первой пятерки. Как только появится условный Месси, за него драться будут, вот только что-то они не появляются. Плюс не забывайте, что выпускается их из академий очень много, такого количества игроков РФПЛ вместе с ФНЛ не способны "переварить".
Overbeer
сегодня в 11:53
Искренне болею за Зенит в Лиге Европы, ну сколько можно тратить сил и средств впустую-
да будет им счастье в этом году!!!
Vladimir2012 ответил zyxel410
сегодня в 11:51
zyxel410:
Я еще раз повторяю -игрокам дают шанс, причем именно шанс,а не "выпустить на две минуты один раз за сезон". Играют не один матч и даже не три.Вот только по итогу они оказываются слабым звеном.
Ответ ниже, просто ошибся.
Старая пьянь
сегодня в 11:49
ваван **йни ни ляпнет, а если ляпнет то это происки обамки.
Vladimir2012 ответил Vladimir2012
сегодня в 11:48
Vladimir2012:
С одного матча игрок может и не раскрыться .Один в 25 лет лет раскрывается , другой в 18., т.е. по разному. Я и пишу , что до конца не проработан вопрос , где играть этим мальчишкам после Академии.
Мы наверное с Вами пишем об одном и том же но с разного угла зрения.
RDeanW
сегодня в 11:46
суть в чем. либо мы отказываемся от всего западного, ужесточаем лимит, ставим русских тренеров и заставляем каждый клуб играть только своими воспитанниками, скорее всего получаем несколько неплохих игроков и возвращаем сборную до образца 2008 (не сомневаюсь в этом почему-то), но имеем чемпионат уровня голландии и абсолютно неконкурентный в европе клубный футбол, либо довольствуемся тем, что есть. выбор невелик
Гус Пойет
сегодня в 11:45
Расформировать бакланов и все дела
zyxel410 ответил Vladimir2012
сегодня в 11:44
Vladimir2012:
С одного матча игрок может и не раскрыться .Один в 25 лет лет раскрывается , другой в 18., т.е. по разному. Я и пишу , что до конца не проработан вопрос , где играть этим мальчишкам после Академии.
Я еще раз повторяю -игрокам дают шанс, причем именно шанс,а не "выпустить на две минуты один раз за сезон". Играют не один матч и даже не три.Вот только по итогу они оказываются слабым звеном.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил Байкал-38
сегодня в 11:44
Байкал-38:
Кстати, а что это "великий спартаковский болельщик" Сашка Панов молчит?
ДА ОН В ЗАГАСКУ УШЁЛ И ИЗ КОНТАКТА УДАЛИЛСЯ...
zenit_forever2014
сегодня в 11:43
Прогиб засчитан)))
Vladimir2012 ответил zyxel410
сегодня в 11:42
zyxel410:
А давайте вы так,ради смеха, начнете хотя бы изредка смотреть футбол не по соккеру. В подавляющем большинстве команд, молодежи дают шанс поиграть, причем именно шанс,а не выпустить на две минуты один раз за сезон. Вот только эта молодежь не тянет на уровне взрослой команды. Зачем тренеру иметь слабого игрока?Вот и убирают их, а остаются в большинстве своем там где просто больше некого ставить.
С одного матча игрок может и не раскрыться .Один в 25 лет лет раскрывается , другой в 18., т.е. по разному. Я и пишу , что до конца не проработан вопрос , где играть этим мальчишкам после Академии.
OLESOCC ответил zyxel410
сегодня в 11:42
zyxel410:
А давайте вы так,ради смеха, начнете хотя бы изредка смотреть футбол не по соккеру. В подавляющем большинстве команд, молодежи дают шанс поиграть, причем именно шанс,а не выпустить на две минуты один раз за сезон. Вот только эта молодежь не тянет на уровне взрослой команды. Зачем тренеру иметь слабого игрока?Вот и убирают их, а остаются в большинстве своем там где просто больше некого ставить.
А я о чём?! Пусть молодёжь играет талантливее легов и путь в основу открыт!.
SanitarForest ответил Алексей Коротеев
сегодня в 11:40
Алексей Коротеев:
О , подмазал президенту !!! )))
не подмазал а подмахнул... ведь поди он член...Единой России) четко держит линию...
OLESOCC ответил zyxel410
сегодня в 11:39
zyxel410:
Я не удивлен,что наш футбол в разрухе,если бывшие игроки - нынешние тренеры не в состоянии понять,что два полноценных состава это не просто двадцать два человека, это те кто действительно способен выйти на поле и играть.
Да полноценных человек 15, не более!. (Естественно без тормоза Зююбы)
zyxel410 ответил Vladimir2012
сегодня в 11:38
Vladimir2012:
Статья по делу. Куда уходят деньги в так называемых академиях .Почему вопрос не проработан до конца , куда пацанам идти и играть после "академии"??? Или талантов нет . В былые годы без всяких "Академий" занимали бронзу на ЧМ, выигрывали Олимпиаду и становились Чемпионами Европы. Академия должна быть в головах у специалистов.
А давайте вы так,ради смеха, начнете хотя бы изредка смотреть футбол не по соккеру. В подавляющем большинстве команд, молодежи дают шанс поиграть, причем именно шанс,а не выпустить на две минуты один раз за сезон. Вот только эта молодежь не тянет на уровне взрослой команды. Зачем тренеру иметь слабого игрока?Вот и убирают их, а остаются в большинстве своем там где просто больше некого ставить.
OLESOCC
сегодня в 11:35
Что-то лиз, 69 (дальше фамилия)!.
yasukuni
сегодня в 11:35
Очередной лакейчик нарисовался!
zyxel410
сегодня в 11:35
Я не удивлен,что наш футбол в разрухе,если бывшие игроки - нынешние тренеры не в состоянии понять,что два полноценных состава это не просто двадцать два человека, это те кто действительно способен выйти на поле и играть.
Vladimir2012
сегодня в 11:34
Статья по делу. Куда уходят деньги в так называемых академиях .Почему вопрос не проработан до конца , куда пацанам идти и играть после "академии"??? Или талантов нет . В былые годы без всяких "Академий" занимали бронзу на ЧМ, выигрывали Олимпиаду и становились Чемпионами Европы. Академия должна быть в головах у специалистов.
zyxel410 ответил Т34
сегодня в 11:33
Т34:
Да, Кузяев питерский, которого выбросили из системы, а когда в другом клубе его обкатали, сделали нормальным игроком, увели и теперь выставляют, как новую звезду российского футбола, воспитанного Зенитом. Во всем вранье и подлоги, только чтобы достичь хоть какой-нибудь популярности и не важно, что это дутая популярность.
Вот и именно - вранье и подлоги. Кто выставляет Кузяева новой звездой российского футбола? Пруфы на высказывания функционеров Зенита по этому поводу, будте любезны в студию.
Байкал-38 ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:29
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ХОМУХА ЕДИНОРОСС ЧТО ЛИ ?
Единовер с Пановым!
8-Gattuso-8
сегодня в 11:29
Пускай путен сидит в у себя в кремле и молчит в тряпочку, он уже и так мудко поставил.
Байкал-38
сегодня в 11:28
Кстати, а что это "великий спартаковский болельщик" Сашка Панов молчит?
dargo
сегодня в 11:27
"проигрывает соперникам, которые ведут борьбу за выживание"
каким соперникам, одной команде, который нанес 1 удар за вес матч и случайно победил? а свои игроки должный доказывать свою состоятельность в честной конкуренции, а прикрываться словами президента не надо - это было просто реплика, а не инструкция к действию
Байкал-38
сегодня в 11:26
Дмитрий Хомуха: "Хотелось бы видеть в „Зените“ больше питерских, а их - ограниченное количество".
Все питерские уже давно в Москве осели!
Sem25 ответил Serge Boykov
сегодня в 11:19
Serge Boykov:
Воспитанники Зенита играют в Динамо СпБ,последние годы Зенит готовит игроков только для ФНЛ! Вот как большие деньги влияют на всю клубную систему в целом.
Дело в другом. Если обе футбольные школы Зенита(их две) будут играть в первенстве Москвы, ребята будут расти. Но у них:"Один город - одна команда". С кем играть, когда все лучшие дети в Зените? Вот и получают выпускников уровня фнл. В юношеских сборных игроков Зенита практически нет.
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