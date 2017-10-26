Хомуха: «Слова Путина о легионерах в „Зените“? Абсолютно уместное и оправданное замечание»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился мнением об игре «сине-бело-голубых» в этом сезоне:

«Играет ли „Зенит“ успешней на двух фронтах? Я бы не стал делать столь категоричные заявления, потому что, имея два полноценных состава, команда должна играть еще успешней и отрыв в чемпионате иметь более существенный. Думаю, что в Лиге Европы команда справится с задачей выйти в плей-офф, а вот дальше всё будет зависеть от того, какие соперники попадутся.

На сегодняшний день побороться за победу в Лиге Европы питерцы вряд ли смогут. Пока нет необходимых взаимодействий. Мы это видим как в чемпионате, так и в еврокубках. Когда идет большая ротация, не всегда получается очень хорошо. Команда выбывает из Кубка России и проигрывает соперникам, которые ведут борьбу за выживание.

Пять аргентинцев — это клубный вектор развития. Но, на мой взгляд, явный перебор. Хотелось бы видеть в „Зените“ больше питерских, а их - ограниченное количество. Да, Кузяев прошел систему „Зенита“, но его одного явно недостаточно. Даже с точки зрения посещения матчей болельщиками. Лучше смотреть на тех игроков, которых вырастил сам клуб, чем на большое количество легионеров. Учитывая, какая сейчас инфраструктура у Академии и какие возможности есть у „Зенита“, удивляет отсутствие местных воспитанников. „Зениту“, в отличие от ЦСКА, в этом плане нечем похвастаться.

Заявление президента России о большом количестве легионеров в составе „Зенита“? Да, это было абсолютно уместное и оправданное замечание. Тем не менее, в Лиге Европы лимита нет на легионеров…»

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