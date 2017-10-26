Рудаков: «Рассчитываем на качественное судейство в матче с ЦСКА»

Спортивный директор «Арсенала» Андрей Рудаков поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА.



«Мы получили огромное количество заявок на билеты со всей Тульской области. Приезд столь именитого соперника, участника Лига чемпионов, вызывает у тульских болельщиков огромный интерес. Команда также со всей серьёзностью готовится к игре, постараемся показать всё, на что способны. Конечно, рассчитываем на качественную работу судейской бригады во главе с Сергеем Лапочкиным, который назначен на этот матч. Надеемся на высокий уровень игры и соответствующие действия арбитров».



Ранее сообщалось, что ЦСКА продал все гостевые билеты на матч с тульским «Арсеналом».

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