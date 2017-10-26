Газзаев: «Я против приглашения иностранных тренеров в наши клубы и сборные»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев выступил против приглашения иностранных тренеров в российские клубы и национальные команды:

«Что касается профессиональной оценки нашего тренерского сообщества, то оно оставляет желать лучшего. Сегодня у нас набирают по 40 тренеров, никакой качественной подготовки я не вижу, потому что нет у нас молодых тренеров, которые могли бы себя зарекомендовать с самой лучшей стороны. Поэтому сегодня приглашаются иностранные специалисты в клубы и национальные сборные, хотя я категорически против этого. У нас даже в первом дивизионе работают иностранные тренеры, куда это годится, куда смотрит РФС? Ладно, в ведущих клубах страны работают иностранцы, но не в первом дивизионе. Там должны наши тренеры работать. Нужно совершенствовать систему подготовки тренерских кадров.

Наши команды должны быть конкурентоспособными на международной арене, как на уровне клубов, так и на уровне национальных сборных. За последние годы наши сборные, начиная с юношеской, ничего не выигрывали, от этого и следует, что в первую команду не поступает качественных кадров. На уровне клубов точно так же. Могу привести пример 2005 и 2008 годов, когда ЦСКА и „Зенит“ блистали в еврокубках, и костяк нашей сборной состоял из этих двух команд. Отсюда и следует бронза на чемпионате Европы».

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