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Газзаев: «Я против приглашения иностранных тренеров в наши клубы и сборные»

сегодня, 13:09

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев выступил против приглашения иностранных тренеров в российские клубы и национальные команды:

«Что касается профессиональной оценки нашего тренерского сообщества, то оно оставляет желать лучшего. Сегодня у нас набирают по 40 тренеров, никакой качественной подготовки я не вижу, потому что нет у нас молодых тренеров, которые могли бы себя зарекомендовать с самой лучшей стороны. Поэтому сегодня приглашаются иностранные специалисты в клубы и национальные сборные, хотя я категорически против этого. У нас даже в первом дивизионе работают иностранные тренеры, куда это годится, куда смотрит РФС? Ладно, в ведущих клубах страны работают иностранцы, но не в первом дивизионе. Там должны наши тренеры работать. Нужно совершенствовать систему подготовки тренерских кадров.

Наши команды должны быть конкурентоспособными на международной арене, как на уровне клубов, так и на уровне национальных сборных. За последние годы наши сборные, начиная с юношеской, ничего не выигрывали, от этого и следует, что в первую команду не поступает качественных кадров. На уровне клубов точно так же. Могу привести пример 2005 и 2008 годов, когда ЦСКА и „Зенит“ блистали в еврокубках, и костяк нашей сборной состоял из этих двух команд. Отсюда и следует бронза на чемпионате Европы».

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Все комментарии
dargo
сегодня в 13:35
Получается надо ввести запрет и всё будет нормально – Россия станет чемпионом мира, а кубки ЛЧ и ЛЕ не покинут нашу страну. Неужели кто то серьёзно думает, что запреты и лимиты помогут в чем то? Надо КОПАТЬСЯ В СЕБЕ, выдерживать конкуренцию, тренировать и играть лучше чем иностранцы и всё
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:32
Что ж усатому так неймётся то? С ним кони брали КУЕФА, но с ним же загнулась Алания (к слову, чемпион России). Так что цена нашим тренерам совсем невелика...
FILL3286
сегодня в 13:29
А я за то,что бы расформировать коней и бакланов и сразу будет меньше разговоров,и сборная года через три,буде неплохо играть.Имхо
salaga
сегодня в 13:27
По поводу пердива прав - там надо иностранцев запретить: и не только тренеров, но и игроков. В РПЛ надо испытать лимит 10 + 15, чтобы всем убедиться, что и он для сборной абсолютно бесполезен; да и для клубов в ЕК тоже подмога невелика будет - не больше, чем более - менее уверенный выход из группы в ЛЧ. Так что путь у России один - полное импортозамещение.
AntiherQ1488
сегодня в 13:23
Пес обиделся, что за ним очередь из клубов не выстраивается, вот и хочет ужесточить, запретить, отменить, упразднить и все такое, что так любят депутаты в России.

В феврале 2014 года футбольный клуб «Алания», руководимый Газзаевым, прекратил своё существование.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:16
ЕСЛИ ВАЛЕРИЙ ГАЗЗАЕВ ГОВОРИЛ ЭТО С УСАМИ, ТО ЭТО МНЕНИЕ НИЧЕГО НЕ СТОИТ.
Казанский
сегодня в 13:15
В 2008 году Зенит брал КУЕФА под руководством какого отечественного тренера?Дика Адвоката,если не ошибаюсь,почетного жителя Питера?)))
Сочинский
сегодня в 13:15
А тренер был ни иностранец, когда бронзу брали?
А не твои ли иностранцы затащили в кубке Уефа?
То же и про Зенит
Пёс, уйди с глаз долой!!!
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