Мутко: «Попробуем развести по времени матчи Россия - Испания и Аргентина - Нигерия»

Несколько дней назад стало известно о том, что сборная Аргентины после товарищеского матча с россиянами намерена сыграть в России и со сборной Нигерии — в Краснодаре. В этот же день сборная России проведет контрольную встречу с испанцами в Санкт-Петербурге. Чтобы болельщики могли наблюдать сразу за двумя матчами, их постараются развести по времени. Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко:

«Аргентинцы хотят сыграть ещё одну игру в России, и мы выбрали Краснодар, потому что там прекрасный стадион и замечательные болельщики. Нам очень приятно, что они увидят и Месси, и сборную Аргентины со сборной Нигерии. Два участника чемпионата мира, причём не самые последние, сыграют в Краснодаре. Я очень за них рад, поэтому мы всячески поддержали эту идею, и такой матч будет организован. Мы попробуем по времени развести две встречи в этот день: сборная России будет играть в Петербурге, начало в 21:45 мск, а Аргентина с Нигерией — днём».

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