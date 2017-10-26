Неймар избежал дополнительного наказания за удаление в матче с «Марселем»

Нападающий ПСЖ Неймар избежал дополнительной дисквалификации за инцидент в матче последнего тура Лиги 1 с «Марселем». Футболист дисквалифицирован на один матч за свое удаление и на еще один поединок бразилец наказан условно.

Напомним, на 87-й минуте матча игрок хозяев Лукас Окампос нарушил правила на Неймаре, после чего бразилец толкнул аргентинца и получил вторую желтую карточку.

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