Кабелья надеется вернуться в сборную Франции

Полузащитник «Сент-Этьена» Реми Кабелья не потерял надежду на возвращение в сборную Франции. 27-летний игрок провел 4 матча за «трехцветных», последний из которых состоялся в октябре 2014 года.

«Попробовав однажды, хочется вернуться. Почему нет? Я не поставил крест на возвращении в сборную. Нужно быть амбициозным и ни о чем не жалеть. Надо выходить на поле и играть, а если буду хорошо выступать, то обязательно вернусь и в национальную команду».

Кабелья, ранее выступавший за «Марсель», в текущем сезоне провел 9 матчей в Лиге 1, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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