«Манчестер Сити» одолел «Наполи»

В поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» переиграл «Наполи» и набрал 9 очков.
Манчестер, стадион «Этихад».
«Манчестер Сити» - «Наполи» - 2:1 (2:0)
Голы: Стерлинг 9, Жезус 13 — Диавара 73.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Стоунз, Уокер, Делф, Сильва (Гюндоган 76), Фернандиньо, Стерлинг (Бернарду Силва 70), де Брюйне, Сане, Жезус (Данило 87).
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.
«Наполи»: Рейна, Альбиоль, Гулам, Хисай (Маджо 70), Кулибали, Гамшик (Уна 78), Диавара, Кальехон, Зелински, Инсинье (Аллан 57), Мертенс.
Главный тренер: Маурицио Сарри.
Предупреждения: Уокер 37, Де Брюйне 44, Фернандиньо 72, Альбиоль 74, Маджо 79.
На 38-й минуте Мертенс не реализовал пенальти (вратарь).
Судья: Матеу Лаос.
В другом матче дня «Спартак» разгромил «Севилью» (5:1).
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
С победой лучший клуб Англии, но все же привозить два пеналя за матч это много.
С победой лучший клуб Англии, но все же привозить два пеналя за матч это много.