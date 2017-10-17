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«Манчестер Сити» одолел «Наполи»

вчера, 23:40
Манчестер СитиМанчестер Сити2 : 1НаполиНаполиМатч завершен

В поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» переиграл «Наполи» и набрал 9 очков.

Манчестер, стадион «Этихад».

«Манчестер Сити» - «Наполи» - 2:1 (2:0)
Голы: Стерлинг 9, Жезус 13Диавара 73.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Стоунз, Уокер, Делф, Сильва (Гюндоган 76), Фернандиньо, Стерлинг (Бернарду Силва 70), де Брюйне, Сане, Жезус (Данило 87).
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

«Наполи»: Рейна, Альбиоль, Гулам, Хисай (Маджо 70), Кулибали, Гамшик (Уна 78), Диавара, Кальехон, Зелински, Инсинье (Аллан 57), Мертенс.
Главный тренер: Маурицио Сарри.

Предупреждения: Уокер 37, Де Брюйне 44, Фернандиньо 72, Альбиоль 74, Маджо 79.

На 38-й минуте Мертенс не реализовал пенальти (вратарь).

Судья: Матеу Лаос.

В другом матче дня «Спартак» разгромил «Севилью» (5:1).

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Все комментарии
Estiva
сегодня в 00:22
смотрел этот матч и по первому тайму не мог понять: то ли это Ман. Сити чудовищно силён, то ли Наполи обделался по полной. Второй тайм показал, что верно и то, и другое, потому что Наполи выглядел уже заметно сильнее, чем в первом тайме, но и Сити был неплох!

Правильно сказал Черданцев: не хватает солидности Наполи. А чтобы она появилась, на мой взгляд, нужно удлинить скамейку запасных, т.к. тех, кто на поле, я знаю, а о некоторых ребятах со скамейки впервые слышу.
sihafazatron ответил cannongun
сегодня в 00:16
cannongun:
Чё то думал голов будет раза в два больше тут
должно было быть больше голов, моментов у сити хватало,особенно в первом тайме, да и 2 пеналя было у наполи. что-то типо 5:2 могло бы быть)
BESTjuventus10
сегодня в 00:16
мс не впечатлил. более маститые команды накажут за такой второй тайм. наполи перехваленный середняк который скоро поплывет.
Agamaga ответил ozdo
сегодня в 00:16
ozdo:
Ничего, скоро придет время и Сити... Барсу уже недавно унижал Реал... а ты пропадешь глорик... как ранее ты пропадал с Баварией
Еще напиши, что Бетис унижал Реал)
cannongun
сегодня в 00:14
Чё то думал голов будет раза в два больше тут
Agamaga ответил Zidane.5
сегодня в 00:13
Zidane.5:
Ага, учитывая что Льорис игрок матча. Ахахахахха вот вы любите на смех себя выставлять.))))
А когда португалец игрок матча, ты тоже самое говоришь?
ozdo ответил David Villa7
сегодня в 00:13
David Villa7:
Ну не так как Реал сегодня
Ничего, скоро придет время и Сити... Барсу уже недавно унижал Реал... а ты пропадешь глорик... как ранее ты пропадал с Баварией
Agamaga ответил Рауль и Зидан
сегодня в 00:11
Рауль и Зидан:
Темная ? С таким составом, самый что не на есть фаворит
Как и ПСЖ
Tott_Hot
сегодня в 00:10
Хороший вечер для англичан. Остров набирает былую мощь на евроарене
Zidane.5 ответил David Villa7
сегодня в 00:10
David Villa7:
Ну не так как Реал сегодня
Ага, учитывая что Льорис игрок матча. Ахахахахха вот вы любите на смех себя выставлять.))))
95-shishani-95
сегодня в 00:09
Мертенс подвел!
David Villa7 ответил Zidane.5
сегодня в 00:07
Zidane.5:
Как же Сити отскочило.
Ну не так как Реал сегодня
Zidane.5
сегодня в 00:06
Как же Сити отскочило.
DXTK
сегодня в 00:02
Гвардиола и МС доминируют футболе. побеждая всех и вся, остальные им завидуют, а я их поздравляю.
Apsny
сегодня в 00:00
МС с последним то ли пасом то ли ударом мудрил, мог забивать и поболее, но еще и пенальти привез, да не один, вратарь спас, прессинг отличный и быстро атаки разворачивают.
Рауль и Зидан ответил neomessi
вчера в 23:58
neomessi:
МС темная лошадка в ЛЧ!
Темная ? С таким составом, самый что не на есть фаворит
azkan
вчера в 23:57
В первом тайме можно было занавес опустить. Сами виноваты нервной концовке.
С победой МС!
матос
вчера в 23:56
норм Сити , с победой. Наполи по длиннее скамья игроков нужна
•BLACK WOLF•
вчера в 23:53
МС один из главных фаворитов в ЛЧ в этом сезоне, на равне РМ и ПСЖ.
sihafazatron
вчера в 23:52
сане и делфа на банку, отдохнуть нужно, видно устали уже
Верг
вчера в 23:50
две самые атакующие команды своих чемпов , а голов всего 3
Sergor ответил boom4321
вчера в 23:50
boom4321:
Второй тайм перечеркнул первый, какая то сырая и несуразная игра была. Был бы соперник посильнее закатил бы авоську во втором
Победителей не судят, да и МС было неинтересно во втором тайме играть с Наполи.
SSC
вчера в 23:49
а так незазорно проиграть будущему чемпиону англии...
David Villa7
вчера в 23:48
Как то расслабились парни во втором тайме, захотев сыграть по счету и едва не поплатились за это... Ну а так главное дежурные 3 очка, и урок на будущее, ведь идеальный футбол тяжело показывать все 90 минут
dzvinka ответил neomessi
вчера в 23:47
neomessi:
МС темная лошадка в ЛЧ!
причем еще и лысая, и с непомерно высоким ЧСВ)))
Великий Князь
вчера в 23:47
Фу, позорище.(
Такой чемпион Италии не нужен.
Mamaev
вчера в 23:46
С победой горожан. Смотрел именно этот матч и не пожалел. Про убийственный прессинг наполи Пеп не врал
neomessi
вчера в 23:45
МС темная лошадка в ЛЧ!
boom4321
вчера в 23:45
Напомнило игру с Монако в прошлом сезоне
boom4321
вчера в 23:43
Второй тайм перечеркнул первый, какая то сырая и несуразная игра была. Был бы соперник посильнее закатил бы авоську во втором
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