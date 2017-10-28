Доннарумма: «У „Наполи“ в этом сезоне есть всё необходимое для завоевания Скудетто»

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал нынешнее состояние своего клуба и поделился мнением касательно Скудетто.



«С таким количеством новых игроков сложно найти оптимальный вариант состава. Перед „Миланом“ в Серии А лежит длинный путь, мы настроены серьезно.



Кто выиграет Серию А? После многих чемпионств „Ювентуса“ я считаю, что у „Наполи“ в этом сезоне есть все необходимое для завоевания титула».



Ранее Джанлуиджи Доннарумма рассказал, с кого он берет пример.

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