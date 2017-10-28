Манчини: «Я бы хотел возглавить сборную Италии до того, как мне исполнится 70»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини желает сборной Италии попасть на чемпионат мира-2018, а также мечтает в ближайшие 17 лет возглавить «Скуадра Адзурру»:

«Я очень надеюсь на то, что сборная Италии пробьется на чемпионат мира, ведь чемпионат мира без Италии не имеет смысла.

Я бы хотел однажды возглавить национальную команду. До того, как мне исполнится 70. Это мечта любого тренера».

Напомним, что итальянцы будут оспаривать право сыграть на чемпионате мира в России в стыковых матчах с национальной командой Швеции.

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