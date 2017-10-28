Мальдини: «Пока „Милан“ недостоин места в топ-4»

Легендарный футболист «Милана» Паоло Мальдини в преддверии матча с «Ювентусом» призвал «россонери» набраться терпения:

«Это будет тяжелый матч, ведь „Ювентус“ обладает сильнейшим в Италии составом.

„Милан“ перекроил команду, так что необходимо набраться терпения. Когда происходит так много перемен, результаты сразу появиться не могут. Сейчас они недостойны места в топ-4, но сезон длинный. Пока что другие команды выступили лучше и заслужили оказаться выше „россонери“».

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