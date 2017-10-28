«Милан» - «Ювентус»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 11-го тура Серии А между «Миланом» и «Ювентусом». Напомним, что защитник «Милана» Леонардо Бонуччи пропустит матч со своей бывшей командой.
«Милан»: Доннарумма, Сапата, Романьоли, Родригес, Абате, Кессье, Билья, Борини, Сусо, Чалханоглу, Калинич.
«Ювентус»: Буффон, Лихтштайнер, Ругани, Кьеллини, Асамоа, Хедира, Пьянич, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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