Почеттино: «„Манчестер Юнайтед“ смог реализовать один из своих моментов, а мы - нет»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:1).

«Игра получилась сложной. Мы не воспользовались своими моментами, а „Манчестер Юнайтед“ смог реализовать один из своих моментов. Но, в целом, думаю, что мы не заслужили на поражение сегодня. Важно оставаться спокойным в таких моментах. Иногда в футболе происходят такие вещи. Нужно продолжать двигаться дальше», - сказал Почеттино.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте