Почеттино: «„Манчестер Юнайтед“ смог реализовать один из своих моментов, а мы - нет»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:1).
«Игра получилась сложной. Мы не воспользовались своими моментами, а „Манчестер Юнайтед“ смог реализовать один из своих моментов. Но, в целом, думаю, что мы не заслужили на поражение сегодня. Важно оставаться спокойным в таких моментах. Иногда в футболе происходят такие вещи. Нужно продолжать двигаться дальше», - сказал Почеттино.
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Как не странно вышли с достаточной дозой самоуверенности и по большому счёту ни в чём не уступали миллиардной селекции Мавра, но небыло агрессии с нашей стороны.
Можно програть 6:5, но быть агрессивным, а вот эта вот возьня в центре поля дико бесит....
Как не странно вышли с достаточной дозой самоуверенности и по большому счёту ни в чём не уступали миллиардной селекции Мавра, но небыло агрессии с нашей стороны.
Можно програть 6:5, но быть агрессивным, а вот эта вот возьня в центре поля дико бесит....