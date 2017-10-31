Геркус: «Денисов играет опорника. Если игрок не жестковат, то это плохой опорник»

Президент «Локомотива» Илья Геркус отметил, что непростой характер капитана команды Игоря Денисова помогает ему лучше действовать на позиции опорного полузащитника:

«У меня прекрасные отношения с Игорем.

Повезло ли, что он стал более зрелым? Он и был таким – просто надо было принимать во внимание какие-то особенности. Даже не то, что особенности – просто человек бывает жестковат и резковат. Это – характеристики. Человек играет на позиции опорного. Если он не жестковат и не резковат, значит, он плохой опорник. У него жизнь такая – он выходит и разрушает игру соперника. Это сказывается на характере.

Никакой „бомбы“ от Денисова не жду. У человека на этой позиции должен быть характер. У футболиста должен быть бойцовский характер, а у опорника – в квадрате, в кубе. У нас и Тарасов такой боец.

Моё мнение: у Денисова есть шанс вернуться в сборную России».

Ранее экс-наставник ЦСКА и российской сборной Валерий Газзаев, комментируя отсутствие Денисова в списке игроков, вызванных в сборную на матчи с Испанией и Аргентиной, выразил мнение, что Игорь был бы полезен своей национальной команде.

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