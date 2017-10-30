Хубулов: «„Анжи“ проявил характер»

Полузащитник «Анжи» Арсен Хубулов прокомментировал ничью с «Ахматом» (1:1).

«„Анжи“ проявил характер. Матч был очень тяжелым. Не помню за последнее время, чтобы были такие тяжелые игры. Наверное, болельщикам понравилось. Спасибо команде, что все-таки вырвали эту ничью. Очень рады, что по такой игре, пропустив в конце, добились хотя бы ничьей.

Было много матчей, в которых мы должны были брать три очка, но брали одно. Пока получается так, как получается. Сегодня повезло нам», - сказал Хубулов.

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