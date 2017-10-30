Скрипченко: «Здорово, что „Анжи“ спас игру»

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал матч 15-го тура РФПЛ против «Ахмата» - 1:1:

«В первом тайме был примерно равный футбол и с минимумом моментов. В начале второго тайма соперник сделал замены. Я почувствовал, что они начали перехватывать инициативу, „Ахмат“ нам начал угрожать. В концовке было тяжеловато, и мы уже где-то терпели. В этом отношении после гола, пропущенного со стандарта, эмоции были совсем на нуле. Здорово, что мы спасли игру».

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