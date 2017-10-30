Широков: «„Локомотив“ готов к чемпионству»

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился мнением о лидерстве «Локомотива» в российской Премьер-Лиге.

«Скажем, тура три назад, я бы не мог представить, что „Локомотив“ будет первым. Явным фаворитом чемпионата казался „Зенит“. А потом он крупно проиграл „Локо“ и опустился на второе место. Было понятно, что „Локомотив“ — грозная сила, после его победы последнем в Кубке России. Но сейчас результаты „железнодорожников“ превосходят самые смелые ожидания. В том числе, и их собственные наверняка.

Что касается игры, то я видел вживую матч „Локомотива“ с „Краснодаром“. На меня команда Юрия Сёмина производит хорошее впечатление уже давно. В последних двух турах она обыграла грозных соперников, потому лидерство – заслуженное.

Прямо сейчас команда Юрия Сёмина подтверждает, что она готова к чемпионству. Считаю главного тренера „Локомотива“ одним из творцов этого успеха. Но не нужно забывать команду, которая сумела воплотить его идеи», — сказал Широков.

Напомним, что накануне «Локомотив» уверенно переиграл «Зенит» (3:0) в рамках национального первенства.

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