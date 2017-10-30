Глушаков: «Я бы не стал делать из Промеса „священную корову“»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
23:00 44’ Логотип футбольный клуб БернлиБернли 0:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл
Испания. Примера 2017/2018, 10 тур
23:00 44’ Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис
23:00 45’ Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво
Италия. Серия А 2017/2018, 11 тур
22:45 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб ВеронаВерона 0:1 Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 15 тур
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 2:1 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 1:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи
  • Главные новости
  • Все новости
23:09
Клубный чемпионат мира расширят до 24 команд8
21:25
«Анжи» спас ничью в матче с «Ахматом»101
20:37
Орлов: «На мой взгляд, „Зенит“ опустился на дно»129
20:05
Ганчаренко: «К игре с „Базелем“ у ЦСКА готовы все, кроме Макарова»33
19:22
Сборная Сербии уволила Муслина20
23:44
Конте: «В матче с „Ромой“ мы должны выложиться по максимуму»0
23:38
Габи: «У нас нет права на ошибку в игре с „Карабахом“»0
23:33
Симеоне: «В матче с „Карабахом“ постараемся подправить ситуацию в Лиге чемпионов»0
23:29
Г. Невилл: «В МЮ есть игроки, готовые прошибить кирпичные стены ради Моуриньо»3
23:17
Сборная Португалии во время чемпионата мира будет базироваться в Кратово3
23:01
Хубулов: «„Анжи“ проявил характер»1
22:34
Буффон: «Игра со „Спортингом“ имеет важное значение для нас»1
22:29
Аллегри: «Победим „Спортинг“ - выйдем в 1/8 финала, сыграем вничью - станем к этому ближе»0
22:10
«Рубин» Бердыева после 1-го круга набрал меньше очков, чем команда Грасии год назад19
22:05
«Верона» - «Интер»: стартовые составы4
22:01
Новым главным тренером сборной Австрии станет наставник «Штурма»1
22:00
Широков: «„Локомотив“ готов к чемпионству»7
21:51
«Селтик» и Тирни продолжили сотрудничество1
21:43
Скрипченко: «Здорово, что „Анжи“ спас игру»2
21:39
Кононов: «„Ахмату“ не хватило концентрации»1
21:38
Бубнов: «В „Зените“ нет условного плеймейкера. Им бы взять такого игрока, как Азар»30
21:30
Рибери: «Я бы хотел завершить карьеру в „Баварии“»3
21:26
Моуриньо: «Ничья с „Бенфикой“ нас устроит»11
21:06
Дворкович о Манчини-футболисте: «Это уровень, конечно. Он дирижировал игрой»6
21:06
Де Брюйне: «Понимаем, что если обыграем „Наполи“, то выйдем в плей-офф»1

Глушаков: «Я бы не стал делать из Промеса „священную корову“»

сегодня, 22:16

Капитан «Спартака» Денис Глушаков не считает, что игра «красно-белых» завязана на полузащитнике Квинси Промесе:

«Промес – хороший футболист, который и отдает, и забивает много мячей. Квинси – один из лидеров нашей команды. Реально хороший футболист. Но я бы не стал делать из него „священную корову“, без него мы тоже можем выйти и сыграть. В нашем коллективе незаменимых нет. Безусловно, хорошо, когда все футболисты в строю».

Квинси Промес. «Спартак» и будущее

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
drug01
сегодня в 23:44
Глушаков готовит почву на итог встречи!!!!
Сергей Саныч
сегодня в 23:41
Нам бы таких коров штук пять-шесть...
Священное получилось бы стадо.
А Глушаку в этом стаде навоз убирать.
Шуnя771
сегодня в 23:36
Всё равно "кем то" сделают...))
альсато
сегодня в 23:32
Не нравится "Священная корова"?, тогда попробуйте сделать "козлом отпущения"!
VIC2
сегодня в 23:25
Может лучше тогда голландская курица, которая помогала нести чемпионские яйца
shur
сегодня в 23:20
...в Голландии сначала Корова,а потом Сыр!!!
Спартач-болельщик ответил зенит юрист
сегодня в 22:59
зенит юрист:
НТВ Последние новости ЧП Расследования разлад в спартаке. Глушаков называет Промеса коровой !!!! Это ли намек ,что Промес уезжает в чемпионат Индии??
...это коммент из дна ! ...пока хорошо слышно , значит не совсем глубоко...продолжайте спуск !
Спартач-болельщик
сегодня в 22:56
...борзописцы умеют вытягивать нужные фразы из собеседника , а затем вырывая из контекста , вставляют в кричащие заголовки...
...проституция в разных её формах сегодня в фаворе....
TihonAlt
сегодня в 22:52
Собственно говоря, Денис скорее всего отвечал на вопрос. Просто подчернул, что в команде все важны и нет зависимости от одного игрока. Тем более играли и без Промеса с Ливерпулем. Кстати, и без самого Дениса тоже.
sir-5
сегодня в 22:32
Точно,он-священный хряк.
Leha-ha50
сегодня в 22:23
ПОчему корова то ??? Должна быть священная ......ну все догадались конечно?!?
зенит юрист
сегодня в 22:22
НТВ Последние новости ЧП Расследования
разлад в спартаке.
Глушаков называет Промеса коровой !!!!
Это ли намек ,что Промес уезжает в чемпионат Индии??
Дмитрий Аександров
сегодня в 22:21
Только не думай, что это ты "священная корова".
Не стоило говорить об этом перед важным матчем.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100