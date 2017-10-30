Глушаков: «Я бы не стал делать из Промеса „священную корову“»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков не считает, что игра «красно-белых» завязана на полузащитнике Квинси Промесе:
«Промес – хороший футболист, который и отдает, и забивает много мячей. Квинси – один из лидеров нашей команды. Реально хороший футболист. Но я бы не стал делать из него „священную корову“, без него мы тоже можем выйти и сыграть. В нашем коллективе незаменимых нет. Безусловно, хорошо, когда все футболисты в строю».
Квинси Промес. «Спартак» и будущее
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Священное получилось бы стадо.
А Глушаку в этом стаде навоз убирать.
Священное получилось бы стадо.
А Глушаку в этом стаде навоз убирать.
...проституция в разных её формах сегодня в фаворе....
...проституция в разных её формах сегодня в фаворе....
разлад в спартаке.
Глушаков называет Промеса коровой !!!!
Это ли намек ,что Промес уезжает в чемпионат Индии??
разлад в спартаке.
Глушаков называет Промеса коровой !!!!
Это ли намек ,что Промес уезжает в чемпионат Индии??
Не стоило говорить об этом перед важным матчем.
Не стоило говорить об этом перед важным матчем.