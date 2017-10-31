Бубнов: «В сборной попробовал бы Беляева – центрального защитника „Арсенала“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов признался, что ему было бы интересно понаблюдать за защитником тульского «Арсенала» Максимом Беляевым в составе сборной России:

«Помимо Денисова я бы в сборной попробовал бы еще и Беляева – центрального защитника „Арсенала“. Он неплохо выглядит и у него возраст хороший. Мощный защитник, постоянно приходит на стандарты».

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