Манджукич проведет 100-й матч за «Ювентус»

Нападающий Марио Манджукич попал в стартовый состав «Ювентуса» на матч 4-го тура Лиги чемпионов со «Спортингом». Этот поединок станет сотым для хорвата в черно-белой футболке.

71 поединок форвард провел в Серии А, 19 матчей сыграл в Лиге чемпионов, 7 встреч состоялись в рамках Кубка Италии. Также футболист в составе «Ювентуса» провел 3 матча за Суперкубок Италии.

В предыдущем туре Лиги чемпионов Манджукич забил португальскому коллективу решающий гол.

100 - Mario Mandzukic will play tonight his 100th game with Juventus. Leader. #SCPJuve #UCL pic.twitter.com/WtPbqL3aiG