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«Реал» ни разу не выигрывал Ла Лигу, отставая по ходу сезона от лидера на 8 очков

сегодня, 19:30

Многие сомневаются в том, что «Реалу», на данный момент отстающему от «Барселоны» в турнирной таблице Ла Лиги на 8 очков, удастся защитить чемпионское звание в этом сезоне.

Такое мнение подкрепляется и статистикой: лишь две команды в истории Примеры сумели прийти к финишу первыми, отставая по ходу сезона от лидера на 8 баллов. Это «Барселона», которая делала это дважды - в сезоне 1991/92 и 1998/99, а также «Валенсия» (сезон 2003/04).

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Все комментарии
neomessi
сегодня в 20:33
Куда это вы торопитесь с чемпионством ????
В лиге сыграно всего лишь 10 игр. Еще впереди 28 игр.
Может случиться все что угодно. Это футбол , поле ровное а мячик круглый.
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 20:14
Если защитят титул ЛЧ, будет достаточно. Но сезон провален. Отставание 8 очей не самое страшное, самое страшное - отсутствие формы.. Спад у всех лидеров. А Бэйл как всегда в стороне. Его брали для того,чтоб он тянул, когда Роналду не сможет.. А что мы видим? Рон, Иско, Кроос, Модрич, Карвахаль и Навас тянут , но не он с Бензом. Но у Бенза другая роль. Васкеса отдать Наполи... Или Ювентусу. .В коллекцию их бывших игроков Реала.
3веробой
сегодня в 20:05
Всё бывает в первый раз.
Летучий-Голландец.
сегодня в 19:54
Ничего не ясно)
Много игр впереди.
Удачи каталонцам)
Не нужно расслабиться из за такого отрыва
-Джек Потрошитель- ответил Барсeножeчница
сегодня в 19:51
Пожелать удачи в постановке щелкунчика этому мастеру "КуНиЭс(КМС)))
Барсeножeчница ответил Великий Князь
сегодня в 19:51
Великий Князь:
Готовят ещё один рекорд. Каталония закупает огнетушители. Аха-ха)
Сам то купил? Скоро встреча с Ювентусом. Напомнить чем первая закончилась?)
-Джек Потрошитель-
сегодня в 19:50
И 10 туров не сыграно..Как помним прошлый сезон Реал на финише выиграл,в последние годы чемпион заканчивает с минимальным отрывом..
Барсeножeчница ответил Великий Князь
сегодня в 19:50
Великий Князь:
Готовят ещё один рекорд. Каталония закупает огнетушители. Аха-ха)
Ботва на грядке
Сегодня 18:52, редактировал Сегодня 19:01
Барс-ф от нас уходит навсегда((((( вот тут сообщил нам всем эту неприятную новость: https://www.soccer0010.com/blogs/record/1020077


трагедия, что делать то нам всем
DJIIN
сегодня в 19:50
Барса может обыграть только саму себя, либо подарить гроши сопернику..
112910415
сегодня в 19:49
в ближайших планах-отстать на 11..
Barça Mes Que Un Club
сегодня в 19:48
Реал слабый, как клуб.
No problem
сегодня в 19:47
Реал выиграл эту лигу столько,
че остальным придется лет сто горбатиться,чтоб достать эту цифру.
Footbolista
сегодня в 19:42
Все бывает в первый раз...
Алсидес Гиджиев
сегодня в 19:36
Надо ломать традицию
Великий Князь
сегодня в 19:35
Готовят ещё один рекорд.
Каталония закупает огнетушители. Аха-ха)
Vane4ek
сегодня в 19:33
Впереди еще 28 туров!) Рано о чем то говорить!)
Ботва на грядке
сегодня в 19:32
Ахаха)) И в этот раз не выиграет. Клянусь своей лысиной
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