«Реал» ни разу не выигрывал Ла Лигу, отставая по ходу сезона от лидера на 8 очков

Многие сомневаются в том, что «Реалу», на данный момент отстающему от «Барселоны» в турнирной таблице Ла Лиги на 8 очков, удастся защитить чемпионское звание в этом сезоне.

Такое мнение подкрепляется и статистикой: лишь две команды в истории Примеры сумели прийти к финишу первыми, отставая по ходу сезона от лидера на 8 баллов. Это «Барселона», которая делала это дважды - в сезоне 1991/92 и 1998/99, а также «Валенсия» (сезон 2003/04).

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте