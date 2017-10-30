«Реал» ни разу не выигрывал Ла Лигу, отставая по ходу сезона от лидера на 8 очков

Многие сомневаются в том, что «Реалу», на данный момент отстающему от «Барселоны» в турнирной таблице Ла Лиги на 8 очков, удастся защитить чемпионское звание в этом сезоне.
Такое мнение подкрепляется и статистикой: лишь две команды в истории Примеры сумели прийти к финишу первыми, отставая по ходу сезона от лидера на 8 баллов. Это «Барселона», которая делала это дважды - в сезоне 1991/92 и 1998/99, а также «Валенсия» (сезон 2003/04).
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