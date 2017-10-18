«Ювентус» сломил сопротивление «Спортинга»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Беларусь. Высшая лига
  • Мексика. Лига МХ
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
19:00 Матч завершен Карабах 0:0 Атлетико М
21:45 Матч завершен ЦСКА 0:2 Базель
21:45 Матч завершен Бенфика 0:1 Ман Юнайтед
21:45 Матч завершен Андерлехт 0:4 ПСЖ
21:45 Матч завершен Бавария 3:0 Селтик
21:45 Матч завершен Челси 3:3 Рома
21:45 Матч завершен Ювентус 2:1 Спортинг
21:45 Матч завершен Барселона 3:1 Олимпиакос
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 Матч завершен ЦСКА (до 19) 2:3 Базель (до 19)
17:00 Матч завершен Краснодар (до 19) 9:0 Кайрат (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
23:40
МЮ на выезде добыл победу над «Бенфикой»12
23:37
«Челси» и «Рома» забили друг другу по три мяча35
23:36
Гол Месси помог «Барселоне» обыграть «Олимпиакос»20
23:34
ЦСКА дома уступил «Базелю»171
23:07
Месси забил свой 100-й мяч в еврокубках17
23:45
Неймар вышел на 4-е место в списке самых забивных бразильцев в истории Лиги чемпионов0
23:37
«Бавария» разгромила «Селтик»2
23:36
ПСЖ устроил третий разгром в трёх матчах Лиги чемпионов3
23:20
Шикарный гол Джеко в ворота «Челси»3
22:52
Адвокат Аль-Хелаифи: «Мы совершенно спокойны»0
22:42
Акинфеев продлил антирекордную серию в основной сетке Лиги чемпионов37
22:41
Кавани - автор третьей по длительности индивидуальной голевой серии в Лиге чемпионов2
22:33
Вице-президент «Карабаха»: «Мир будет аплодировать этой игре»6
22:31
Мбаппе побил рекорд Клюйверта в Лиге чемпионов по мячам, забитым тинейджером2
22:19
Мюллер стал первым немцем, забившим 40 голов в Лиге чемпионов3
22:10
Гурбанов: «В концовке матча игроки „Карабаха“ нашли силы, которых уже почти не оставалось»1
22:03
Кавани: «Мы с Неймаром не обязаны быть друзьями»3
22:02
Индзаги: «Балотелли нашёл идеальную для себя обстановку в „Ницце“»2
21:55
Фанаты ЦСКА на трибунах растянули баннер со строчкой из песни13
21:51
Роббен проводит свой 100-й матч в Лиге чемпионов3
21:48
Мончи: «„Рома“ не ожидала, что „Карабах“ так сыграет»0
21:44
Маротта: «Нельзя говорить о кризисе в „Ювентусе“»2
21:43
Симеоне: «Не сказал бы, что „Атлетико“ плохо играет. Мы исправим ситуацию»2
21:40
Сидорчук: «Хочется взять реванш у „Янг Бойз“»0
21:37
Ганчаренко: «Спаренные встречи в Лиге чемпионов - определяющие. Я всегда об этом говорил»4

«Ювентус» сломил сопротивление «Спортинга»

сегодня, 23:38
ЮвентусЮвентус2 : 1СпортингСпортингМатч завершен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» добился победы над «Спортингом».

Турин, стадион «Альянц Стэдиум» 

«Ювентус» – «Спортинг» – 2:1 (1:1)
Голы: Пьянич 29, Манджукич 84 - Сандро 12 (авт)

«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Бенатиа (Барцальи 46), Стураро (Коста 84), Сандро, Хедира (Матюиди 62), Пьянич, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

«Спортинг»: Патрисиу, Пиччини, Коатес, Матье, Коэнтрау (Сильва 77), Карвалью, Фернандеш, Мартинш (Палинья 76), Акунья, Батталья (Думбия 87),  Дост.
Главный тренер: Жорже Жезуш.

Предупреждения: Коатес 25, Фернандеш 36, Стураро 68, Кьеллини 83.

Судья: Майкл Оливер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Mоnоlo
сегодня в 23:46
Юве ужасен
NGY
сегодня в 23:45
Юве с победой....!

Манджукич всегда может выручить!
donbeter
сегодня в 23:44
да уж, юве! пора задуматься. а труса аллегри гнать обратно в милан! два финала проиграл! как ему простили руководство клуба.
Великий Князь
сегодня в 23:42
С вымученной победой, друзья! Опять нет движения, команда стоит. А стоя играть тяжело. Спортинг в атаке не фонтан, но игру грамотно вязал. Особенно неожиданно было, когда Спортинг выровнял игру во втором тайме за счёт коллективного прессинга. Зарешал Супер Марио. Игры пока нет, но и страшного ничего нет. Мы и хуже начинали. Даст Бог раскачаемся. Главное, что все 3 гола на счету Ювентуса)
moskwa 09
сегодня в 23:42
сдал юве конечно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100