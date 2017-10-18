«Ювентус» сломил сопротивление «Спортинга»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» добился победы над «Спортингом».
Турин, стадион «Альянц Стэдиум»
«Ювентус» – «Спортинг» – 2:1 (1:1)
Голы: Пьянич 29, Манджукич 84 - Сандро 12 (авт)
«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Бенатиа (Барцальи 46), Стураро (Коста 84), Сандро, Хедира (Матюиди 62), Пьянич, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.
«Спортинг»: Патрисиу, Пиччини, Коатес, Матье, Коэнтрау (Сильва 77), Карвалью, Фернандеш, Мартинш (Палинья 76), Акунья, Батталья (Думбия 87), Дост.
Главный тренер: Жорже Жезуш.
Предупреждения: Коатес 25, Фернандеш 36, Стураро 68, Кьеллини 83.
Судья: Майкл Оливер.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
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