Болельщики «Зенита» признали Паредеса лучшим игроком октября

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес стал лучшим игроком месяца по мнению болельщиков «сине-бело-голубых». В октябре аргентинец провел четыре встречи, отметился одним голом и двумя результативными передачами.
На втором месте по голосам оказался хавбек Далер Кузяев, а замыкает тройку лучших нападающий Александр Кокорин.
В минувшем месяце лучшим игроком «Зенита» стал Бранислав Иванович.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
ЦСКА 0 - 0 Зенит
Зенит 3 - 1 Русенборг
Зенит 0 - 1 Арсенал
Анжи 2 - 2 Зенит
__________________________________
Трудно при таких результатах выбрать лучшего...
ЦСКА 0 - 0 Зенит
Зенит 3 - 1 Русенборг
Зенит 0 - 1 Арсенал
Анжи 2 - 2 Зенит
__________________________________
Трудно при таких результатах выбрать лучшего...