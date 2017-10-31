Болельщики «Зенита» признали Паредеса лучшим игроком октября

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес стал лучшим игроком месяца по мнению болельщиков «сине-бело-голубых». В октябре аргентинец провел четыре встречи, отметился одним голом и двумя результативными передачами.

На втором месте по голосам оказался хавбек Далер Кузяев, а замыкает тройку лучших нападающий Александр Кокорин.

В минувшем месяце лучшим игроком «Зенита» стал Бранислав Иванович.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте