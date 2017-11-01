Вернблум: «Выход Дзагоева позволил ЦСКА добиться победы над „Базелем“»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум после победы над «Базелем» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов отметил, что «армейцам» очень не хватало Алана Дзагоева, который появился на поле в начале второго тайма и сравнял счёт:
«В первом тайме соперник позволял играть в футбол. Мы не уступали „Базелю“ ни одного метра поля. Во второй половине выпустили Дзагоева и добились победы. Он важный игрок для команды. Очень качественный, мастеровитый. Нам его очень не хватало. Его выход позволил добиться успеха.
Мой гол? Сначала я пытался сделать передачу, но отскок от Сухи позволил нанести удар. К тому же вратарь не успел перестроиться в этом моменте. Теперь всё в наших руках. Нужно выигрывать у „Бенфики“ и отправляться на матч в Манчестер».
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