Сумма отступных в новом контракте Дибалы может составить 230 млн евро

«Ювентус» намерен предложить новый контракт своему нападающему Пауло Дибале. По слухам, сумма отступных в соглашении аргентинца составит 230 млн евро, что потенциально сделает форварда самым дорогим игроком мира. На данный момент таковым является бразилец Неймар, который летом перешел из «Барселоны» в ПСЖ за 222 млн евро.

Действующий контракт Дибалы рассчитан до 2022 года. Он перешел в «Юве» летом 2015 года из «Палермо» за 32 млн евро.

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