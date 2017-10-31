Сборная Франции продлила контракт с Дешамом до 2020 года

Как и ожидалось, Дидье Дешам останется главным тренером сборной Франции до 2020-го года — сегодня стороны ударили по рукам и специалист продлил контракт. 49-летний наставник выведет родную национальную команду на поля чемпионата мира-2018 и останется на своем посту до окончания Евро-2020.
Напомним, что французский трене возглавил сборную Франции в 2012-м году после отставки Лорана Блана. Под его руководством «синие» вышли в четвертьфинал чемпионата мира-2014 и в финал чемпионата Европы-2016.
[OFFICIEL] - Didier Deschamps est prolongé à la tête de l'@equipedefrance jusqu'en 2020 ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/4885Mb8bw4— FFF (@FFF) 31 октября 2017 г.
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