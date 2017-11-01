Мутко: «Слоган жеребьевки точно отражает суть этого исторического момента»

Глава РФС, председатель Оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко поделился мнением о слогане жеребьевки ЧМ-2018 «Смотри, как сойдутся звезды».

«Слоган финальной жеребьевки, на наш взгляд, наиболее точно отражает суть этого исторического момента. Это ключевое мероприятие подготовительного цикла к чемпионату мира по футболу ФИФА.

Болельщики со всего мира с нетерпением ждут этого мгновения, которое утвердит путь сборных к финалу турнира в „Лужниках“ и поможет любителям футбола спланировать свое путешествие в Россию».

Церемония пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце.

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