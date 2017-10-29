«Бавария» встретится с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Кубка Германии

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Германии, по итогам которой 16 команд были разбиты на восемь пар. Отметим, что в 1/8 финала встретятся «Бавария» и дортмундская «Боруссия».
Напомним, что «Бавария» вышла в 1/8 финала турнира, обыграв «Лейпциг» в серии послематчевых пенальти. «Боруссия» в 1/16 финала турнира разгромила «Магдебург» (5:0).
1/8 финала Кубка Германии:
«Майнц» - «Штуттгарт»
«Нюрнберг» - «Вольфсбург»
«Бавария» - «Боруссия» Д
«Хайденхайм» - «Айнтрахт»
«Вердер» - «Фрайбург»
«Боруссия» М - «Байер»
«Падерборн» - «Ингольштадт»
«Шальке» - «Кельн»
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