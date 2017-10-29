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    До ближайшего матча с "Зенитом"
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«Бавария» встретится с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Кубка Германии

сегодня, 20:50

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Германии, по итогам которой 16 команд были разбиты на восемь пар. Отметим, что в 1/8 финала встретятся «Бавария» и дортмундская «Боруссия». 

Напомним, что «Бавария» вышла в 1/8 финала турнира, обыграв «Лейпциг» в серии послематчевых пенальти. «Боруссия» в 1/16 финала турнира разгромила «Магдебург» (5:0).

1/8 финала Кубка Германии:

«Майнц» - «Штуттгарт»
«Нюрнберг» - «Вольфсбург»
«Бавария» - «Боруссия» Д
«Хайденхайм» - «Айнтрахт»
«Вердер» - «Фрайбург»
«Боруссия» М - «Байер»
«Падерборн» - «Ингольштадт»
«Шальке» - «Кельн»

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Все комментарии
Алсидес Гиджиев
сегодня в 21:16
И вынесет её
старина
сегодня в 20:59
Охрененный предновогодний подарок.Интересно,Бош еще будет тренить шмелей к тому времени?
Марк Аврелий
сегодня в 20:54
Слишком рано их свели.
DJIIN
сегодня в 20:54
Да исход понятен..
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