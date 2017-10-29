«Бавария» встретится с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Кубка Германии

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Германии, по итогам которой 16 команд были разбиты на восемь пар. Отметим, что в 1/8 финала встретятся «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

Напомним, что «Бавария» вышла в 1/8 финала турнира, обыграв «Лейпциг» в серии послематчевых пенальти. «Боруссия» в 1/16 финала турнира разгромила «Магдебург» (5:0).

1/8 финала Кубка Германии:

«Майнц» - «Штуттгарт»

«Нюрнберг» - «Вольфсбург»

«Бавария» - «Боруссия» Д

«Хайденхайм» - «Айнтрахт»

«Вердер» - «Фрайбург»

«Боруссия» М - «Байер»

«Падерборн» - «Ингольштадт»

«Шальке» - «Кельн»

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