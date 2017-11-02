Мартинес: «Феллаини и Куртуа могли бы быть номинированы на „Золотой мяч“»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес считает, что его подопечные Маруан Феллаини и Тибо Куртуа вполне могли бы попасть в список из 30 футболистов, номинированных на «Золотой мяч». В перечень игроков попали бельгийцы Кевин Де Брюйне, Эден Азар и Дрис Мертенс, однако Мартинес полагает, что бельгийцев, претендующих на награду, должно быть еще больше.

«Возможно, двух или трех бельгийцев не хватает среди номинантов. Я говорю о Феллаини и Куртуа».

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