Дардаи: «В матче с „Зарёй“ „Герта“ не фаворит»

Главный тренер «Герты» Паль Дардаи поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с «Зарей», которой в прошлый раз берлинцы проиграли.

«Надеемся, что завтра выиграем. Дадим возможность сыграть молодым игрокам. Будем думать и о Бундеслиге, поэтому состав будет варьироваться.

Хотим выйти на поле и выиграть. У нас молодая команда. В данной ситуации мы не фавориты, так как находимся на последнем месте, однако постараемся показать отличный футбол и добыть победу.

В последнее время команда играет стабильно, несмотря на давление со стороны прессы. Нельзя сравнивать нынешний сезон с прошлыми чемпионатами. Когда я пришел в команду мы едва не вылетели. Затем не попали в Лигу Европы.

Потом играли в Лиге Европы, но проиграли. Нам надо много учиться и делать выводы. Как я говорил, у нас много молодых ребят. Например, Арне Маер, Торунарига. Я даю им шанс сыграть в еврокубках и иногда подпускаю к матчам чемпионата.

Все мы много работаем. Стараемся, и я вижу, что команда прогрессирует. Не нравится, когда говорят, что у нас кризис. Да, мы вылетели из Кубка Германии, но никакого кризиса у нас нет. Жаловаться нельзя. Завтра сделаем все, чтобы выиграть».

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