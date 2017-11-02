Тренер «Марибора»: «Хочу поздравить своих ребят с дисциплинированной игрой в защите»

Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич прокомментировал поражение своей команды от «Ливерпуля» (0:3) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

«Сегодня я более удовлетворен, чем две недели назад. Хотел бы поздравить своих ребят с дисциплинированной игрой в защите, они хорошо потрудились. Жаль, что мы так рано пропустили гол во втором тайме, однако все снова смогли убедиться, что „Ливерпуль“ - отличная команда».

В первом матче между командами «красные» на выезде выиграли со счетом 7:0.

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