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Тренер «Марибора»: «Хочу поздравить своих ребят с дисциплинированной игрой в защите»

сегодня, 08:43
ЛиверпульЛиверпуль3 : 0МариборМариборМатч завершен

Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич прокомментировал поражение своей команды от «Ливерпуля» (0:3) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

«Сегодня я более удовлетворен, чем две недели назад. Хотел бы поздравить своих ребят с дисциплинированной игрой в защите, они хорошо потрудились. Жаль, что мы так рано пропустили гол во втором тайме, однако все снова смогли убедиться, что „Ливерпуль“ - отличная команда».

В первом матче между командами «красные» на выезде выиграли со счетом 7:0.

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Apokalipsys
сегодня в 09:10
Можно в ЦСКА смело!
FuckTheWorld
сегодня в 09:07
10 банок пропустили - супер защита !!!
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